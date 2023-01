Ärmelkanal: 45 Menschen gerettet

Calais. Frankreichs Küstenwache hat 45 Asylsuchende gerettet, die beim Überqueren des Ärmelkanals in Seenot geraten waren. Wie die Meerespräfektur am Mittwoch mitteilte, wurden die Menschen am Dienstag nachmittag in den Hafen von Calais gebracht. Das Vereinigte Königreich verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an »Bootsmigranten«. Wie das britische Verteidigungsministerium bestätigte, belief sich die Zahl der Menschen, die so nach England gelangten, 2022 auf knapp 46.000. (dpa/jW)