Brasilien: Zweiter Attentäter verhaftet

Brasília. Nach einem gescheiterten Attentat auf den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva kurz vor seinem Amtsantritt ist ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Der 32jährige habe sich im Bundesstaat Mato Grosso der Polizei gestellt, hieß es am Dienstag (Ortszeit) in einer Polizeimitteilung. Ein dritter Verdächtiger sei noch auf der Flucht. Ein erster Verdächtiger war kurz nach dem gescheiterten Sprengstoffattentat am 24. Dezember in Brasília verhaftet worden. Der Mann, ein Anhänger von Lulas ultrarechtem Vorgänger Jair Bolsonaro, soll Sprengsätze an einem Tanklaster plaziert haben. (AFP/jW)