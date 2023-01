EU-Parlament: Wahl von Kailis Nachfolger

Strasbourg. Das EU-Parlament hat einen luxemburgischen Sozialdemokraten zum Nachfolger der wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzten stellvertretenden Parlamentspräsidentin Eva Kaili gewählt. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in Strasbourg für Marc Angel als neuen Vizepräsidenten. Der 59jährige gehört derselben Fraktion an wie Kaili, bevor sie aus der Parteiengruppe ausgeschlossen wurde. Das EU-Parlament hatte Kaili im Dezember abgesetzt. Der griechischen Politikerin und drei weiteren Beschuldigten werden Geldwäsche und Korruption vorgeworfen. (AFP/jW)