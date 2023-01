Arestowitsch tritt nach Kritik in Kiew zurück

Kiew. Nach einer Welle der öffentlichen Empörung hat der externe Berater im ukrainischen Präsidentenbüro Olexij Arestowitsch gekündigt. »Ich möchte ein Beispiel zivilisierten Verhaltens geben«, schrieb der 47jährige am Dienstag auf Facebook. Anlass des Rücktritts sei seine Aussage in einer Internetlivesendung in der Nacht zum Sonntag. Arestowitsch hatte dort als mögliche Ursache für den Einschlag einer russischen Rakete in einem Wohnhaus in der Großstadt Dnipro deren Abschuss durch die ukrainische Flugabwehr genannt. (dpa/jW)