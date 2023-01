Somalia: Dutzende Tote nach Angriffen

Mogadischu. Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt in Zentralsomalia wurden nach Militärangaben am Dienstag morgen mindestens 35 Menschen getötet. Dem Angriff seien drei Selbstmordattentate vorausgegangen, sagte Militärsprecher Ahmed Mohammed der dpa. Die islamistische Miliz Al-Schabab bekannte sich zu dem Angriff und ließ verlauten, kurzzeitig die Kontrolle über die Militärbasis übernommen zu haben. Diese sei laut Mohammed mittlerweile jedoch wieder unter somalischer Kontrolle, mindestens 20 Soldaten und 15 Islamisten seien getötet worden. Seit mehreren Monaten geht die Regierung in Mogadischu mit einer militärischen Offensive gegen die Kampfgruppe vor. Am Montag hieß es, zwei strategisch wichtige Hochburgen der Miliz seien zurückerobert worden. (dpa/jW)