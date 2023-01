Japan entwickelt Marschflugkörper

Tokio. Japan will neuartige Marschflugkörper mit austauschbaren Gefechtsköpfen entwickeln, wie die Tageszeitung Yomiuri Shimbun am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Drei Arten von Gefechtsköpfen seien geplant: einer zur Aufklärung, einer zur Störung feindlicher Radarsysteme und einer zum Angriff. Es wäre das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass Tokio sich Offensivwaffen zulegt, die zum Beispiel China erreichen können. Der Inselstaat vollzieht derzeit einen historischen Kurswechsel und will den Militäretat verdoppeln. (dpa/jW)