Mehr Respekt, mehr Gehalt

IMAGO/ZUMA Wire Portugals Lehrer protestieren (Vila Nova de Gaia, 12.1.2022)

Die Lehrkräfte wollen sich nichts mehr gefallen lassen. In Lissabon hat daher am Montag ein Lehrerstreik begonnen, der sich in den kommenden Tagen landesweit erstrecken soll. Die Pädagogen und anderes Personal in den Bildungseinrichtungen fordern seit Wochen »Respekt«, mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Insgesamt acht Gewerkschaften haben die Beschäftigten aus öffentlichen Bildungseinrichtungen zum Protest aufgerufen.

Hunderte Schulen blieben am Montag geschlossen, berichtete der öffentliche Fernsehsender RTP. Der Streik begann am Montag in der Hauptstadt, in den nächsten 18 Tagen soll in Bildungseinrichtungen in rund 20 anderen Städten gestreikt werden. In manchen Schulen haben die Lehrkräfte eine Streikkasse eingerichtet, berichtete die Tageszeitung Diário de Notícias am Freitag.

Eine der Hauptforderungen ist die Entfristung von Beschäftigten, die mehr als drei Jahre im öffentlichen Dienst eingestellt sind und sich von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag hangeln müssen. Am Montag kündigte die Regierung gegenüber RTP an, die Forderungen in Verhandlungen erfüllen zu wollen. Das ist ein schwacher Trost, denn früher oder später müssten die EU-Richtlinien dort ohnehin angewandt werden, die diese dauerhaften Befristungen verbieten.

Im Vergleich mit anderen Berufen stehen die Lehrkräfte im Land beim Gehalt jedoch nicht schlecht da, da mehr als die Hälfte von ihnen über 50 Jahre alt ist und der Lohn in Verbindung mit Dienstjahren steht. Allein 2023 sollen laut Diário de Notícias jedoch rund 3.500 Lehrkräfte in den Ruhestand gehen. Die Gewerkschaften befürchten, dass neue Lehrer mit schlechteren Bedingungen in den Beruf einsteigen müssen.

Auch in Spanien gibt es derzeit Proteste von Lehrkräften, die sich gegen diese Einstellungsverfahren richten. Die Lehrer in Portugals Nachbarland befürchten, hinter den neuen Einstellungsplänen könne der Abbau von Rechten für Beamte stehen. Weil ihre Arbeitszeit teilweise nicht anerkannt wurde und die Stellen für andere Bewerber geöffnet wurden, statt die bereits eingestellten Lehrer zu verbeamten, haben die Lehrkräfte hier gegen diese Praxis geklagt.

In Portugal weisen die Gewerkschaften die Pläne der Regierung, den Schulleitungen mehr Kompetenzen in Einstellungsfragen einzuräumen, zurück. Auf einer Demonstration wurde Bildungsminister João Costa zum Rücktritt aufgefordert, nachdem er in der vergangenen Woche gegenüber der Nachrichtenagentur Lusa von »unverhältnismäßigem Protest« gesprochen hatte.

Bereits am Sonnabend hatten mehr als 100.000 Lehrer, Schüler und Eltern in Lissabon demonstriert. Die Gewerkschaft der Fachkräfte im Bildungsbereich (Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, STOP) hatte zu einem »Marsch für die öffentliche Schule« aufgerufen. »Die öffentliche Schule wird niemals besiegt sein!« skandierten die Demonstranten laut der Nachrichtenagentur Efe am zentralen Praça do Comércio.

Die Proteste und Streiks von Lehrkräften dauern in Portugal bereits seit Dezember an. Die Gewerkschaften versuchen, den Druck nun aufrechtzuerhalten, um aus einer guten Position verhandeln zu können, wenn sie sich am 18. und 20. Januar zu Gesprächen mit der Regierung treffen. Der Chef der Lehrergewerkschaft Fenprof, die der Kommunistischen Partei (PCP) nahesteht, erteilte den Verhandlungen gegenüber Diário de Notícias eine Absage. Da sie nichts ändern würden, müssten die Proteste aufrechterhalten bleiben, bis die Ziele der Beschäftigten erreicht seien.

Portugal verzeichnete im vergangenen Jahr mit rund zehn Prozent die höchste Inflation der vergangenen 30 Jahre. Nach der Wirtschaftskrise 2008 hatte die sogenannte Troika (EZB, IWF und EU-Kommission) dem Land in vielen Bereichen einen Kürzungskurs auferlegt, auch im Bildungssektor. Nun mache ihnen die Inflation bei Gehältern einen Strich durch die Rechnung, monieren die Gewerkschaften. Diese sind in Portugal zwischen 2015 und 2021 im Schnitt lediglich um fünf Prozent gestiegen.