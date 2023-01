Ausrede Lohn-Mieten-Spirale

stock&people/imago Sind die Mieter pleite, sollen auch die Beschäftigten leer ausgehen – so die Logik der Degewo

Ihr Protest ist kaum zu überhören gewesen: Am Donnerstag machten Hunderte Beschäftigte der Unternehmen Fletwerk, Degewo-Gebäudeservice und Gewobag MB am Kottbuser Tor in Berlin-Kreuzberg auf ihre Situation aufmerksam. Sie befinden sich im Arbeitskampf und wollen sich nicht länger mit ihren niedrigen Löhnen abfinden.

Mehrere Tarifrunden sind gescheitert, weil die Angebote der Unternehmen unzureichend waren. Mit dem Warnstreik wurde nun verdeutlicht, dass man ein Entgegenkommen der Kapitalseite erwartet. Unter den Streikenden waren Hausmeister, Handwerker, Schuldnerberater und andere. Sie alle sind damit konfrontiert, dass ihre Entgelte nur knapp über dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohns liegen – obwohl sie in Häusern von Unternehmen arbeiten, die in Landeshand sind. Hauswarte bekommen zum Teil gerade einmal 12,50 Euro die Stunde, Handwerker nur 14,50 Euro.

Angesichts von Inflation, steigenden Mieten, Energiepreisen und anderen hohen Lebenshaltungskosten reicht das Einkommen kaum aus, um über den Monat zu kommen. Deshalb fordern sie ein deutliches Plus auf dem Gehaltszettel, mindestens aber einen Ausgleich in Höhe der Inflationsrate.

Die Vorstellungen der Tarifparteien liegen allerdings weit auseinander. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für die rund 400 Beschäftigten bei Fletwerk eine Entgeltsteigerung von 18 Prozent. Die Geschäftsführung des Unternehmens bot den Beschäftigten in den unteren Entgeltgruppen lediglich 2,3 Prozent an. Für die übrigen Entgeltgruppen sollten es nur zwei Prozent mehr Lohn sein. Man bot zwar auch eine Einmalzahlung von 800 Euro an; aber damit wollten sich die Beschäftigten nicht abspeisen lassen.

Bei der Degewo-Gebäudeservice GmbH laufen die Tarifgespräche schon seit dem Sommer 2022, ohne dass eine Einigung in Sicht wäre. Sechsmal hatten die Beschäftigten bereits erfolgreich gestreikt. Und die Geschäftsführung lenkte dem Anschein nach ein: Am 12. Dezember legte sie ein neues, aber – aus Sicht der Beschäftigten – unzureichendes Angebot vor. Im Dezember sollte es eine Einmalzahlung von 500 Euro geben, ab Januar eine Entgeltsteigerung von fünf Prozent und ab Juli 2023 sollten die Löhne um weitere drei Prozent steigen. Im kommenden Jahr sollte es keine weitere Steigerung geben.

»Die Beschäftigten werden eine Nullrunde ab Januar 2024 niemals akzeptieren«, machte Benjamin Roscher, Verdi-Verhandlungsführer für die Degewo-Gebäudeservice, deutlich. Die Unzufriedenheit ist nicht unbegründet; denn knapp acht Prozent mehr Lohn klingen zwar viel, aber sie gleichen die Inflation nicht aus. Am Ende stünde ein Reallohnverlust. Den Beschäftigten geht es hier auch nicht nur um mehr Geld, sie fordern in der Konsequenz auch mehr Personal. Das Unternehmen fuhr zuletzt einen »Sparkurs« und besetzte zahlreiche Stellen nicht neu. Auf die Beschäftigten kam dadurch Mehrarbeit zu. »Dienst nach Vorschrift muss jetzt die Devise sein«, rief Roscher deshalb unter Applaus bei der Streikkundgebung am Donnerstag.

Ihre Weigerung, den Beschäftigten deutlich entgegenzukommen, begründete die Degewo gegenüber der dpa mit einem vermeintlichen sozialen Auftrag. »Als soziale Vermieterin müssen wir auch den über 100.000 Mieterinnen und Mietern, viele mit kleinen Einkommen, leistbare Dienstleistungen anbieten«, antwortete das Unternehmen. Es gelte schließlich die Regel: »Steigende Löhne heißt steigende Mieten«.

Wie es ist, soll es nicht länger bleiben – das versprechen auch Landespolitiker aus der Regierungskoalition von SPD, Grünen und Die Linke. Dass viele der Beschäftigten, die für Service und Instandhaltung bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zuständig sind, »noch immer deutlich unterbezahlt« sind, erkennt etwa der Abgeordnete Christoph Wapler (Bündnis 90/Die Grünen) an. »Aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten wird ihre Situation immer prekärer«, schreibt er auf seiner Internetseite. Das Land Berlin müsse Verantwortung übernehmen, und die landeseigenen Betriebe müssten Vorbild sein für gute Arbeit und faire Löhne.