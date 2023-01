Filmimages/RGAKFD/ARTE F Ho Chi Minh auf einem Plakat nach der Vertreibung der französischen Truppen

Geheimnisvolle Eichhörnchen

Sie leben unter uns, aber immer am Rande: Eichkätzchen sind integrationsunwillig. Baum rauf, Baum runter. Wo waren die eigentlich Silvester? Und in den Zeitungen wird dazu geschwiegen, aus Angst, Eichhornversteher würden das in den falschen Hals bekommen. Hier aber wird den Nagern rigoros auf die Pfoten geschaut. F/A 2018.

3sat, 16.15 Uhr

South Park

Buddha-Box

Die Welt im Angstzustand: Ein Therapeut rät Vollzeitarschloch Cartman zu einer Pappschachtel über der Rübe, damit er mit der Welt klarkommt. Aus seiner »Buddha-Box« heraus begrüßt er die Gesellschaft mit »Namaste«, wobei er davon ausgeht, es sei mit einer Beleidigung verbunden. Alles, was man über westliche Anwender fernöstlicher Religion jemals wissen wollte. USA 2018.

Comedy Central, 17.10 Uhr

Re: Tafeln am Limit

Wenn es nur genügend Tafeln gäbe für die, die sie brauchen, die beste aller möglichen Demokratien würde laufen wie geschmiert. So aber ist das Image des Standorts Deutschland bedroht, wenn die Schlangen vor den Essensausgaben gar zu lang werden und man vor neuer alter Armut nicht wegsehen kann, auch wenn das Monokel schon längst ins Champagnerglas gefallen ist. D 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Geschehen, neu gesehen

Vietnam. Ein Bürgerkrieg

Weil Vietnam um seine Unabhängigkeit stritt, tränkten zuerst die französischen Kolonialisten und später der US-Imperialismus das Land in Blut. Bilder aus einem jahrzehntelange Krieg um Gerechtigkeit und Souveränität. F 2021.

Arte, 20.15 Uhr

Mielkes Traum

Die Bobbahn Altenberg

Der Eiskanal wurde gebaut, teilweise gesprengt und wieder gebaut. Die Kosten dafür kennt niemand so ganz genau. Von bis zu 250 Millionen Mark ist die Rede. Ihre Entstehung verdankt die Betonröhre angeblich einer Rivalität zwischen dem damaligen Armeegeneral Heinz Hoffmann und dem Chef des Ministeriums für Staatssicherheit. D 2015.

MDR, 22.10 Uhr

Der Tod

Die beste Entscheidung meines Lebens

Recht auf freien Willen oder Einfallstor für die Entsorgung unverwertbaren Lebens? Aktuell kocht die Debatte um Sterbehilfe hierzulande wieder hoch. Die Doku begleitet einen 23jährigen Exprofisportler, der seit einem Unfall vor drei Jahren gelähmt ist und sagt, er hätte damals »lieber nicht überlebt«. D 2022.

ZDF, 22.20 Uhr

Demokratie am Limit?

Amerikas ungewisse Zukunft

Jetzt ist die Zeit der Monster – und der Treppenwitze: Vielleicht haben die Midterm-Wahlen im vergangenen November nicht für das große trumpistische Ausrufezeichen in den USA gesorgt. Die jüngste Parlamentsposse im Repräsentantenhaus – weil einige Parteikollegen den kalifornischen Republikaner Kevin McCarthy für einen Liberalo halten – zeigten allerdings, dass der Abstiegskampf für eine abgehalfterte Großmacht nichts ist, was man in strahlender Rüstung ausficht. Worin sich der US-Imperialismus und der FC Schalke einig sind. D 2022.

Arte, 23.05 Uhr