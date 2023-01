Nachschlag: Bonn und seine Nazis

ARD/Odeon Fiction/Kai Schulz

In den 1970er Jahren, als die Generation der während des Faschismus etwa 30jährigen noch das Leben in der BRD bestimmte, wäre wohl der Vorwurf des Landesverrats erhoben worden. Heute schaut man entspannter zurück. Dementsprechend positiv ist die ARD-Miniserie »Bonn – Alte Freunde, neue Feinde« über die Bundesrepublik der frühen 1950er Jahre aufgenommen worden. Im Mittelpunkt des Sechsteilers steht eine junge bürgerliche Frau, Toni, die zwischen ihrem Chef Reinhard Gehlen (Organisation Gehlen), ihrem Vater, einem alten Nazi und Bauunternehmer, und Otto John, dem ersten Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der tatsächlich ein Antifaschist war, hin und her gerissen ist. Ein Geheimdienstthriller als Familiendrama und Emanzipationserzählung, der sich erkennbar »Babylon Berlin« zum Vorbild genommen hat. Das ist mitunter ein wenig kitschig, aber über weite Strecken gut gemacht und hält am Ende, für alle, die die Geschichte Otto Johns nicht kennen, eine Überraschung bereit. (row)