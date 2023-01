Dudelwellen: Deutschpop-Stop

United Archives/imago Die List der falschen Krönung: Szene aus Sergej M. Eisensteins Mehrteiler »Iwan der Schreckliche«

In den Top 100 der Radiobestenliste der offiziellen deutschen Airplaycharts 2022 ist erstmals kein einziger deutschsprachiger Titel vertreten. In der für den Bundesverband Musikindustrie (BVMI) erhobenen Hitparade rangiert das erfolgreichste hierländisch gesungene Lied (»Zukunft Pink« von Peter Fox feat. Inéz) erst auf Platz 106. Davor erklingen fast alle Titel in Englisch, sogar drei spanischsprachige Hits liefen bei uns besser als die deutschen. Bis Platz 200 finden sich immerhin acht Lieder in unserer Zunge, u. a. von Silbermond und Max Giesinger. Letzterer mag auch nicht mehr und hat zuletzt einen Titel auf Englisch herausgebracht. Der bei den BRD-Sendern erfolgreichste Hit war »In The Dark« von Purple Disco Machine, also Tino Piontek, geborener Schmidt aus Dresden. Die Ursachen für die antideutsche Entwicklung suchen befragte Musikchefs bei der »derzeitigen Qualität des Angebots sowie der Anmutung deutscher Stücke: zu schlagerhaft.« Eine Auswertung meiner CD-Sammlung hat ergeben, dass ich überhaupt keine Musik-CDs deutscher Künstler habe. Außer ein paar Alben von Passport, Bach und Mozart, aber da wird glücklicherweise nicht gesungen (Passport) bzw. nur in Latein. Ich habe drei CDs, auf denen BE-Schauspieler Texte von Heiner Müller lesen. Die haben in der Fremde meine Sehnsucht nach deutscher Sprache gestillt, aber tanzen kann man nicht dazu.

Zum Radioprogramm: In dieser Woche laden DLF Kultur und RBB Kultur zum »Ultraschall Berlin«, ihrem Festival für neue Musik, die Konzerte übertragen die Sender im Wechsel (Di., 23.05 Uhr, Mi. und So., 20.05 Uhr, RBB Kultur; Do. und Fr., 20.03 Uhr, und Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Die Dresdner Autorin und Titanic-Redakteurin »Paula Irmschler« wird bei den »Mitschnitten« aus ihrem Roman »Der Superbusen« lesen und über Sexismus und Politik sprechen (Di., 21.05 Uhr, Bremen 2). Der hör- und trinkfeste junge Welt-Autor Florian Neuner erinnert an »Die Ensembles für zeitgenössische Musik in der DDR«, die in den 70er Jahren auftauchten und noch heute umgehen (Do., 21.30 Uhr, HR 2 Kultur). Heike Tauch hat den vielgepriesenen Roman »Stern 111« von Adenauer-Stiftungspreisträger Lutz Seiler als Hörspiel inszeniert, am Wochenende läuft auf RBB Kultur der erste Teil (Ursendung, Fr., 19.05 Uhr, und So., 14.05 Uhr).

»Kozmic Blues bedeutet, dass du machen kannst, was du willst, am Ende erwischt es dich doch«, sagt Janis Joplin in der Ausgabe »Kozmic Blues« der Sendereihe »Lange Nacht«. Am Donnerstag wäre sie 80 Jahre alt geworden (Wdh. v. 2020, Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). In der Reihe »Weiterlesen« von RBB Kultur und dem Literarischen Colloquium Berlin wird Raphaela Edelbauer befragt, die mit »Die Inkommensurablen« ihren dritten Roman vorgelegt hat, der in den Wiener Kriegstaumel von 1914 führt (Sa., 17.05 Uhr). Der Nachwuchs kann am Sonntag morgen Ernst Hilbich, Henning Venske und Heidi Kabel kennenlernen im »Mikado«-Hörspiel »Zwei Ameisen reisen nach Australien« (NDR 2000, So., 7.04 Uhr, NDR Kultur).

Das »Dok-5-Feature« betritt mit »Angst haben fast alle« das harte Pflaster der Obdachlosen, die alltäglich Entwürdigungen und Gewalt ausgesetzt sind (DLF/WDR 2023, So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5). Ein außergewöhnliches Opernereignis bietet SWR 2 am Sonntag abend mit der Sendung »Film als Oper: Max Deutsch und Sergej Prokofjew«. Es gibt die Musik zu den Filmen »Der Schatz« von 1922 und »Iwan der Schreckliche« von 1944, aufgeführt von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz beziehungsweise dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (So., 20.03 Uhr).