Genug ist genug

Henry Nicholls/REUTERS Streik des NHS London Ambulance Service am 21. Dezember 2022

Dem britischen Premier und dem französischen Präsidenten reicht es. Der eine musste 2022 als das Jahr bilanzieren, in dem das Vereinigte Königreich eine derart massive Streikwelle erlebte wie seit einer Generation nicht mehr – von den Eisenbahnern bis zum Nationalen Gesundheitsdienst (NHS). Im neuen Jahr wächst die Kampfbereitschaft der Gewerkschaften noch. Am Montag wollten sie branchenübergreifend vor den Amtssitz des Regierungschefs ziehen. Anlass ist sein am 10. Januar ins Unterhaus eingebrachter Gesetzentwurf, der ein faktisches Streikverbot enthält. Rishi Sunak versucht, angesichts der neuen Arbeitsniederlegungen die Notbremse zu ziehen.

Emmanuel Macron wiederum warf in seiner Neujahrsansprache von sich aus einen politischen Sprengsatz, als er ankündigte, seine »Reform« des französischen Rentensystems durchzuziehen. Maxime: »Wenn ihr länger lebt, müsst ihr länger arbeiten.« Ebenfalls am 10. Januar legte seine Regierung den Gesetzentwurf vor. Ministerpräsidentin Élisabeth Borne hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als acht Gewerkschaften und die politische Linke bereits zum Widerstand aufriefen. Am 19. Januar soll in rund 200 Städten des Landes gestreikt und demonstriert werden – nur als Auftakt. 2018 musste Macron vor den »Gelbwesten« zurückweichen, eine Niederlage, die der »Präsident der Ultrareichen« nicht verwunden hat.

Die Chancen für eine machtvolle Rückmeldung der Arbeiterklasse in beiden Ländern stehen nach Meinung von Beobachtern nicht schlecht. Es reicht dort schon länger. In Großbritannien ist es zwar gelungen, mit gelenkter Hetze wegen »Antisemitismus« Labour-Führer Jeremy Corbyn loszuwerden, an der Explosion des Unmuts konnte das nichts ändern. Im Gegenteil, es sieht so aus, als ob die infame Kampagne die Wut über explodierende Armut, Reallohnverluste in historischem Ausmaß und bewusst ruinierte Dienstleister wie NHS, Post und Eisenbahnen noch gesteigert hat. Eine Zweitauflage der Feldzüge, die einst Margaret Thatcher und Anthony Blair gegen die Gewerkschaften führten, ist aber offenbar nicht mehr möglich. Im Vergleich zu den Instrumenten, die sie zur Zerschlagung und Schwächung der Arbeiterorganisationen nutzten, wirkt Sunaks Gesetzentwurf wie ein schwacher Abklatsch. Mit dem Versprechen, alles werde besser, wenn die gewerkschaftliche Macht erst einmal gebrochen sei, darf sich kein Tory-Premier gegenwärtig in die Öffentlichkeit wagen. Ihm bleibt da noch harter Zwang. Auf der anderen Seite steht, dass die Zersplitterung auf seiten der Streikenden nicht beseitigt ist. Am Montag warnte der kommunistische Morning Star, das drängendste Problem bei der Stärkung der schon existierenden Massenbewegungen wie »Genug ist genug« sei Einheit.

Das Streikgeschehen in beiden Ländern wird in deutschen Herrschaftsmedien, aber auch von den Gewerkschaften kaum erwähnt. Das ist auch Teil von Klassenkampf.