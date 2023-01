»Die Autobahnplanung ist aus der Zeit gefallen«

Helmut Fricke/dpa Protest zeigt Wirkung: Polizisten auf der leeren Autobahn 66, nachdem sich Aktivisten von einer Brücke im Stadtteil Fechenheim abgeseilt und den Verkehr blockiert hatten (17.9.2022)

Alles war für die Räumung der Waldbesetzerinnen und -besetzer im Fechenheimer Forst in Frankfurt am Main vorbereitet. Die Polizei hatte bereits parlamentarische Beobachterinnen und Beobachter darüber informiert, wie sie den Wald in der vergangenen Woche stürmen wollte, um die Rodung für den Ausbau der Autobahn 66 zu ermöglichen. Wie kam es, dass nun erneut Gerichte darüber entscheiden werden?

Wir Naturfreunde haben im Namen von Umweltschützerinnen und -schützern festgestellt: Ohne eine noch ausstehende gründliche Untersuchung des kürzlich entdeckten Vorkommens des streng geschützten Heldbockkäfers darf die Autobahn GmbH dort nicht roden. Wir haben beim Verwaltungsgerichtshof Kassel einen Eilantrag gestellt, weil mit dem Abholzen irreversible Tatsachen geschaffen würden. Falls wir recht bekommen würden, wäre dies nicht mehr wiedergutzumachen.

Es gab schon ein Gutachten der Autobahn GmbH dazu, das allerdings ein »Geschmäckle« hat, was die Objektivität angeht. Wie werten Sie das?

Ja, ein solches Gutachten im Auftrag der Autobahn GmbH zum Artenschutz des Heldbockkäfers gab es. Und, o Wunder: Darin ist festgestellt, dass genau da, wo die Trasse geschlagen werden soll, der Käfer angeblich nicht vorkomme. Unsere Kartierungen zeigen dagegen, dass dies sehr wohl der Fall ist. Wir haben nachgewiesen, dass das Gutachten nicht fachgemäß ist. Denn wo der Käfer auftritt, ist sowieso nur im Sommer feststellbar. Das Gutachten wurde aber im Winter erstellt – und sowieso nur deshalb, um den Autobahnbau zu möglichen.

Könnte somit das Vorhaben, den Wald zu roden, in diesem Jahr endgültig scheitern?

Wenn unser Eilantrag vom Gericht angenommen wird, könnte es sein, dass in diesem Jahr nicht mehr gerodet wird. In dem Fall müsste im Sommer ein unabhängiges Gutachten angefertigt werden, welches möglicherweise Schutzmaßnahmen festlegt und auch zur Feststellung führen könnte, dass überhaupt nicht mehr gerodet werden darf.

Wie weit könnte sich also der Tag X verschieben, für den die Waldbesetzer und die Umweltbewegung zum Widerstand aufrufen?

Das kommt darauf an, wie das Gericht entscheidet. Möglicherweise könnte es in diesem Jahr keine Notwendigkeit geben, vielleicht auch gar nicht mehr. Wir müssen wachsam bleiben.

Stichwort Heldbock: Ist es nicht seltsam, dass der Fund von Käfern darüber entscheiden könnte, ob die Mainmetropole mit einer weiteren Autobahn zubetoniert wird?

Es handelt sich hier um ein vor mehr als 50 Jahren geplantes Dinosaurierprojekt. Die Bundesregierung tut so, als hätte sich seither nichts verändert. Die gesamte Autobahnplanung des FDP-geführten Verkehrsministeriums ist mit den Anforderungen, die sich aus der Klimakatastrophe ergeben, nicht vereinbar. Sie ist aus der Zeit gefallen und überteuert: Ursprünglich war geplant, für die A 66 rund 170 Millionen Euro auszugeben. Zwischenzeitlich geht man davon aus, dass es mehr als eine Milliarde kosten wird. Dieses Geld könnte man wahrlich sinnvoller verwenden als zur Zerstörung der Umwelt.

Bislang noch nicht entschieden ist eine weitere Klage eines Waldbesetzers vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt. Er will weiter Zugang zum umzäunten Gebiet haben und von der Polizei unbehelligt in seinem Baumhaus leben. Wie positionieren Sie sich dazu?

Wir Naturfreunde haben großen Respekt vor den Waldbesetzerinnen und -besetzern, die sich für die Forderung »Fecher bleibt« einsetzen – also dafür, dass dieses Refugium gerettet wird. Es zeigt sich, dass durch Besetzungen die gesellschaftliche Debatte bundesweit vorangebracht werden kann: zuletzt in Lützerath, wo Braunkohle gefördert werden soll, oder im Dannenröder Wald, wo die Autobahn 49 gebaut wird. Mit dieser Aktionsform wird ein wichtiger Beitrag dafür geleistet, vor Augen zu führen, was der Natur mit verfehlter Energie- oder Verkehrspolitik angetan wird.