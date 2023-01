EVG: Höhere Löhne gegen Personalmangel

Berlin. Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 25.000 Beschäftigte rekrutieren – wenige Wochen vor den Tarifverhandlungen pocht die Gewerkschaft EVG deshalb auf höhere Löhne. »Alle Personaloffensiven werden zum Scheitern verurteilt sein, wenn die Unternehmen nicht endlich angemessene Löhne zahlen«, hieß es von der Bahngewerkschaft am Montag. Die jetzigen Rahmenbedingungen seien für die Einstellung von 25.000 Mitarbeitern nicht geeignet. (dpa/jW)