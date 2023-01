Aus dem Amt gejagt

Matthias Rietschel/REUTERS Christine Lambrecht bei einem Truppenbesuch (Marienberg, 12.1.2023)

Christine Lambrecht machte es kurz. Mit einer knappen Erklärung begründete die nun ehemalige Verteidigungsministerin am Montag ihren Rücktritt, der vorab bereits als unmittelbar bevorstehend vermeldet worden war. Lambrecht beklagte sich darin trotzig über eine »monatelange mediale Fokussierung« auf ihre Person. Diese lasse eine »sachliche« Berichterstattung über die Bundeswehr und »sicherheitspolitische Weichenstellungen« kaum zu.

Lambrecht liegt nicht falsch, wenn sie in den Raum stellt, dass es eine mediale und politische Kampagne gegen sie gegeben hat. Nur verzichtet sie wohlweislich darauf, den Grund für diese Kampagne zu nennen: Die rüstungspolitische »Zeitenwende« und die Bereitstellung von Waffen für Kiew hat sie in ihrem Ressort nicht entschlossen genug vorangetrieben, um den grün-liberal-konservativen NATO-Block und kriegsbegeisterte Journalisten zufriedenzustellen.

Ob das an der »persönlichen Unfähigkeit« lag, die ihr vor dem Hintergrund allerlei unter PR-Gesichtspunkten unglücklicher Auftritte vorgeworfen wurde, oder doch eher daran, dass sie einfach das gemacht hat, was der Bundeskanzler ihr aufgetragen hat, bleibt vorerst offen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann erklärte, der Kanzler werde die Nachfolge »zeitnah« regeln. Gehandelt werden derzeit die »Wehrbeauftragte« des Bundestags, Eva Högl, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD-Chef Lars Klingbeil und Lambrechts Staatssekretärin Siemtje Möller.

»Egal, welcher der Namen aktuell für die Nachfolge von Christine Lambrecht gehandelt wird, eines ist sicher: Es wird aus friedenspolitischer Sicht bestimmt nicht besser«, erklärte Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen am Montag auf jW-Anfrage. Grund für den Rücktritt sei jedenfalls nicht das Agieren der Ministerin in der Öffentlichkeit, etwa das »Silvestervideo«, auf das viele Medien am Montag erneut verwiesen.

Ähnlich sieht das Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Internationale Politik und Abrüstung. Lambrecht sei »aus der Bundeswehr wie aus der Ampel und den Medien beschossen« worden, um sie »durch einen richtigen transatlantischen Kriegsfalken im Kabinett zu ersetzen«, erklärte sie am Montag gegenüber jW. Ali Al-Dailami, verteidigungspolitischer Sprecher der Linksfraktion, erklärte am Montag, Lambrecht sei letztlich »aus dem Amt gejagt worden von Union, Grünen und FDP, weil sie ihnen in Sachen Waffenlieferungen ins ukrainische Kriegsgebiet zu zögerlich war«.

Das »Schaulaufen« für Lambrechts Nachfolge, so Jürgen Wagner, habe am Wochenende bereits begonnen. Högl habe sich mit Forderungen nach einer Erhöhung des Bundeswehr-»Sondervermögens« auf 300 Milliarden Euro in Position gebracht. Die Wehrbeauftragte, deren Aufgabe es offiziell ist, die »Grundrechte der Soldaten« zu schützen, setzt sich bereits seit längerer Zeit vor allem als Aufrüstungsbeauftragte in Szene.

Auch mit Siemtje Möller wäre die Rüstungsindustrie wohl zufrieden, vermutet Wagner: »In den letzten Jahren hat sie sich als eine der glühendsten Verfechterinnen der Interessen der Waffenbranche profiliert.« Ähnliches lässt sich auch von Klingbeil sagen, einem weiteren Kandidaten. Der Soldatensohn aus dem niedersächsischen Munster gilt als Freund der Bundeswehr, ist Mitglied im »Förderkreis Heer« und der »Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik«. Als Lambrechts Nachfolger werden zudem Arbeitsminister Hubertus Heil und am Rande auch Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt genannt. Heil hatte mit der Bundeswehr bisher kaum zu tun; als junger Mann entschied er sich für den Zivildienst. Auch Schmidt fiel bisher nicht mit Affinität zur Truppe auf, gilt aber als treuer Adlatus des Kanzlers.

FDP und Bündnis 90/Die Grünen, die am Stuhl von Lambrecht fleißig mitgesägt haben, drängen derweil auf eine rasche Entscheidung. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, sie erwarte »schnellstmöglich die Benennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers«. Grünen-Parteichef Omid Nouripour drängelt ebenfalls und verwies besorgt darauf, dass sich am Freitag die »westlichen« Verbündeten im sogenannten Ramstein-Format treffen, um über weitere Waffenlieferungen an Kiew zu beraten. Deshalb müsse das Verteidigungsministerium zeitnah eine neue Führung erhalten.