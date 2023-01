»Wir haben es satt« wieder auf der Straße

Berlin. Das Bündnis »Wir haben es satt« hat nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause in diesem Jahr wieder zu einer großen Demonstration gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung in Berlin aufgerufen. Das Motto für die Kundgebung am Sonnabend lautet »Gutes Essen für alle – statt Profite für wenige«, wie das Bündnis am Montag mitteilte. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) tue zu wenig für den notwendigen Umbau der Landwirtschaft und eine sozial gerechte Ernährungswende. (AFP/jW)