Castrop-Rauxel: Substanzen gefunden

Castrop-Rauxel. Nach der Festnahme zweier Männer in Castrop-Rauxel hat es am vergangenen Donnerstag weitere Durchsuchungen gegeben, bei denen verdächtige Substanzen gefunden wurden. Das erfuhr dpa am Montag aus Sicherheitskreisen. Laut einem Bericht des ARD-Hauptstadtstudios handelt es sich um Substanzen zur Herstellung von Giftstoffen. Die beiden Festgenommenen sollen einen Anschlag am Silvestertag geplant haben; ihnen habe aber ein Grundstoff für die Verübung des Attentats gefehlt. (dpa/jW)