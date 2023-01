Lambrecht gibt Rücktritt bekannt

Berlin. Nach nur 13 Monaten im Amt hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Montag wie erwartet ihren Rücktritt erklärt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Nachfolge nach eigenen Worten »sehr schnell« klären, nannte am Montag aber noch keinen Namen. Dem zuletzt als sicher erwarteten Rückzug der SPD-Politikerin war monatelang Kritik an ihrer Amtsführung vorausgegangen. Lambrecht gab ihre Entscheidung am Montag in einer kurzen schriftlichen Erklärung bekannt, in der sie die »monatelange mediale Fokussierung« auf ihre Person beklagte. Nach Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) war Lambrecht die dritte Frau in Folge an der Spitze des Ressorts. Am Montag war Lambrecht nach Angaben eines Sprechers bereits nicht mehr im Verteidigungsministerium erschienen; formell sei sie aber noch im Amt. (AFP/jW)