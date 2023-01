Auf den Spuren

Fine Art Images/Heritage Images/imago Ha(h)nnover im Merz: Buchumschlag von Kurt Schwitters, 1924

Kate lebt vaterlos. Mit ihrer depressiven Mutter in einer Wohnung der Upper East Side Manhattans. Und sie arbeitet bei der Onlineredaktion einer Zeitung, wo sie für Leserbriefe zuständig ist. Kates Leidenschaft ist Zeichnen und überhaupt die bildende Kunst. Ihr Traum: Einmal eine Galerie eröffnen zu können, die auch die Graffiti ihres Freundes promotet. Am 31. Geburtstag erfährt sie von ihrer Mutter die Identität ihres Vaters. Theodore Salpeter heißt der wohlhabende Mann, früherer Direktor einer Pharmafirma. Er und Kates Mutter hatten, als die seine Sekretärin war, ein Verhältnis. Pflichtbewusst kam er für Mutter und Tochter auf, ohne mit ihnen in Kontakt zu stehen. Nun liegt er im Sterben und möchte seine Tochter noch persönlich kennenlernen. Er beschenkt sie mit einem großen Erbe, darunter acht hochkarätige, allerdings in Deutschland verschollene Kunstwerke, von George Grosz unter anderem. Kates Großmutter väterlicherseits nämlich, die deutsche Jüdin Helene Salpeter, lebte bis 1936 als Malerin in Hannover und gehörte zum illustren Kreis um den Dada- und Merz-Künstler Kurt Schwitters.

Das Autorenduo Gabi Stief und Hans-Peter Wiechers erinnert mit dieser fiktionalen Figur der Helene Salpeter an die Geschichte der realen Künstlerin Käte Steinitz. Sie, geborene Traumann, hat bei Käthe Kollwitz und Lovis Corinth in Berlin studiert und führte mit ihrem Mann, dem Arzt Ernst Steinitz, in der gemeinsamen Wohnung in der Georgenstraße in Hannover einen Salon, der zu einem wichtigen Treffpunkt der Künstlerszene wurde. Außerdem illustrierte Steinitz Schwitters’ Geschichten wie den »Hahnepeter« oder »Der Traum vom Paradies«, die in dem von ihr gegründeten Appos-Verlag erschienen. 1936 verließ die Familie Steinitz Deutschland und ging ins Exil in die USA. In den 1950er Jahren besuchte Käte Steinitz nochmals Hannover. 2017 erhielt das Sprengel-Museum ein Konvolut mit 1.700 Grafiken und Fotografien aus dem Nachlass der Künstlerin.

Stief und Wiechers leben in Hannover und waren früher Journalisten bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Bestens vertraut mit der Kulturgeschichte der Stadt, erinnern sie im Kern der Handlung an die Zeit, da diese mit der Szene um Schwitters in den 1920er Jahren bis zur Machtübernahme der Nazis Schauplatz einer avantgardistischen Moderne war.

Der Roman spielt bald nach der Testamentseröffnung durch den Anwalt von Kates Vater. Schon nicht mehr in der ostamerikanischen Metropole, sondern in Hannover. Kate fliegt dorthin, um der Geschichte ihrer väterlichen Familie nachzugehen und den verschwundenen Bildern auf die Spur zu kommen. Gleichzeitig sucht eine Rechercheurin im Auftrag des US-Anwalts nach den Bildern und stößt bei ihrer detektivischen Suche auf Kate. Die Romanhandlung ist auf drei Zeitebenen angesiedelt. Nora, eine in Deutschland verbliebene und im Untergrund arbeitende Tochter Helenes, schreibt ihrem früh verstorbenen Bruder Oskar tagebuchähnliche Briefe. Darin schildert sie den Aufstieg der Nazis, deren Straßenkämpfe mit den Kommunisten und die antisemitischen Pogrome, u. a. gegen Intellektuelle wie den legendären Theodor Lessing. Nora wird während der Schoah von den Nazis ermordet.

Helene versucht in den 1950er Jahren, die Spuren ihrer Tochter sowie der Enkelin zu finden und die verlorenen Werke aufzuspüren. Sie macht ähnliche Erfahrungen wie Hannah Arendt – wird mit selbstgerechten Deutschen konfrontiert, die angeblich alle Nazigegner waren und in Selbstmitleid versinken, ohne Empathie für die Opfer. Die literarische Erweiterung von Käte Steinitz zur fiktionalen Figur der Helene Salpeter gibt den Autoren die Möglichkeit, über die Nachkriegsatmosphäre, übers Verschweigen und Verdrängen zu schreiben. Sie schildern die Selbstbereicherung mancher Kunsthändler mittels Raubkunst, den Erwerb hochkarätiger Werke aus jüdischem Besitz zu Schleuderpreisen. – Dem Milieu angemessen.