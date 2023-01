Berichte: Ukrainer sollen in USA an »Patriot«-System ausgebildet werden

AP Photo/File Eine Rakete des »Patriot«-Systems beim Start, hier in Taiwan (20.7.2006)

Washington. Das Pentagon will Berichten zufolge ukrainische Soldaten auf einer Militärbasis in den USA am »Patriot«-Flugabwehrsystem ausbilden. Die Ausbildung soll schon in der kommenden Woche in Fort Sill im US-Bundesstaat Oklahoma beginnen, wie der US-Sender CNN und die Washington Post am Dienstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichteten. In Fort Sill hat das US-Militär unter anderem eine Artillerieschule, dort findet auch die Grundausbildung für die Raketenabwehr statt. Zuletzt war auch spekuliert worden, dass ukrainische Soldaten – wie bei anderen Waffensystemen bereits praktiziert – in Deutschland ausgebildet werden, etwa auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern. (dpa/jW)