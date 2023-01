Organisation des Antiautoritären

Kurt Strumpf/AP Photo/picture alliance Hans-Jürgen Krahl während der Besetzung der Frankfurter Universität (15.5.1968)

Hans-Jürgen Krahl? Wer kann heute noch etwas mit diesem Namen anfangen? Auch die meisten Linken nicht. Und wer doch von ihm gehört hat, winkt meist ab. Krahl gilt als unverständlich und wird nur noch in kleineren Theoriezirkeln rezipiert. Dass zu seinem 80. Geburtstag am 17. Januar keine Konferenzen abgehalten werden, dass es kaum Sekundärliteratur und schon gar keine kritische Edition seiner Schriften gibt, stört heutzutage nur wenige. Das ist bedauerlich. Dabei sagen das Desinteresse und die weitverbreiteten Vorurteile viel über den Zustand der heutigen Linken aus.

Hans-Jürgen Krahl saß im Vorstand des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), agitierte auf Teach-ins und Demonstrationen, diskutierte in Vorlesungen mit Adorno, sprach im Mai 1968 vor Arbeitern und Studenten auf dem Frankfurter Römerberg gegen die Notstandsgesetze und reiste für Schulungen und Agitationen quer durch die Republik. Im Februar 1970 kam er bei einem Autounfall ums Leben.

Sein Werk blieb unvollendet. Es besteht neben einigen Aufsätzen aus Entwürfen, Notizen, Briefen und ähnlichem. Krahl analysierte darin den Entwicklungsstand der Produktivkräfte und arbeitete die revolutionäre Tradition der Arbeiterbewegung kritisch auf. Die Texte sind von einer selbstkritischen Reflexion der eigenen, der Studentenbewegung durchdrungen. Das Ziel: Die bewusste Organisation der antiautoritären Bewegung.

Krahl kämpfte und schrieb für eine neue revolutionäre Organisation, die die Fehler und Halbheiten der bisherigen Versuche überwinden sollte. Es kommt nicht von ungefähr, dass der SDS direkt nach seinem Tod aufgelöst wurde. Zwar gab es im Verband spätestens zu diesem Zeitpunkt nur noch einen fragilen Zusammenhalt der antiautoritären Kräfte der Bewegung, die im Gegeneinander von K-Gruppen und Spontis auseinanderdriftete. Gleichwohl ist seine Auflösung und in der Folge die fehlende antiautoritäre, linkssozialistische Organisation in der Bundesrepublik ein wichtiger Grund dafür, dass Krahl heute kaum noch bekannt ist und unverständlich erscheint. Die Traditionslinie wurde gebrochen.

Mit dem Problem der fehlenden Traditionslinie haben auch die Autoren des vor knapp einem Jahr erschienenen Buches »Für Hans-Jürgen Krahl« zu kämpfen. Sie führen auf 300 Seiten in Krahls Werk ein, erläutern den Stand der Aufbereitung seines Nachlasses und der Edition seiner Texte. Abgedruckt ist ein bis dahin unveröffentlichter Brief Krahls, die Beiträge beleuchten Aspekte seines Werks: Rekonstruktion revolutionärer Theorie, Organisationsfrage, Rolle der Intelligenz, Auseinandersetzung mit Adorno, Frage der Wesenslogik, um nur einige zu nennen.

»Was an Krahl so fasziniert, das ist, dass er nicht nur Theorie, Organisation und Praxis, also alle diese drei Elemente, absolut intensiv betrieben hat, sondern dass er darüber hinaus ihren Zusammenhang durch seine Person hergestellt und verkörpert hat«, schreibt Emanuel Kapfinger, einer der Herausgeber. Krahl fasziniert, weil er von der Revolution ergriffen war und stetig an ihrer Verwirklichung arbeitete. Das fehlt heute. Man muss allerdings den Eindruck haben, dass auch den Autoren des Buches dieser Zugang fremd bleibt. Sie sind gewiss fasziniert von Krahl, doch nicht ergriffen von seiner Sache und schreiben so über weite Strecken als Beobachter einer längst vergangenen Zeit.

In ihrer Einleitung übergehen sie Ansätze wie das Offenbacher Sozialistische Büro, das unter Rückgriff auf Krahl in den 1970er Jahren versucht hat, eine Organisation auf Basis der konkreten historischen Erfahrung zu etablieren. Klar ist: Für eine Rekonstruktion der antiautoritären Theorie muss die gesamte Traditionslinie des Linkssozialismus wieder freigelegt werden.

Dazu gehört Krahl. Er selbst rezipierte Lenin, Lukács, Reich, Marcuse, Adorno un Korsch, um aus der Geschichte zu lernen, formulierte eine radikale Utopie vom »Absterben der Ware und des Geldes«, vom »Absterben des Staates«, von einer »rätedemokratischen Assoziation der nicht mehr in einem System totalitär zusammengefassten Individuen«. Dafür bedürfe es einer »bewussten, selbsttätigen, revolutionären Subjektivität«, die durch die Organisation im revolutionären Klassenkampf zu konstituieren sei. Die Organisation müsse dafür die befreite Gesellschaft antizipieren, um emanzipative Prozesse der Gegensozialisation zu ermöglichen.

Krahl beschrieb – wie übrigens auch Rudi Dutschke – die Revolution als einen Prozess, in dem sich Klassenbewusstsein bildet. Die angestrebte Freiheit muss dabei in seinen Augen in der Organisation so weit verwirklicht sein, wie es auf der jeweiligen Stufe der Entwicklung und des Kampfes möglich ist. Klassenbewusstsein war für ihn definiert als »ein ans Durchschauen der Wertabstraktion gebundenes, parteiliches Totalitätsbewusstsein und an die Befriedigung von Bedürfnissen geheftetes produktives Konsumtionsbewusstsein«. Krahl wollte so der Entfremdung im Kapitalismus, aber auch in der revolutionären Organisation entgegenwirken.

An Krahls 80. Geburtstag bleibt die Hoffnung, dass nicht nur sein theoretisches Erbe weiter aufgearbeitet wird, sondern es auch dadurch gelingen möge, die antiautoritäre Organisationstradition wieder freizulegen und daran anzuknüpfen.