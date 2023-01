Ein bisschen mehr Markt

IMAGO/ClassicPicture Das NÖS sollte die Produktivität steigern. Die Nachfrage blieb dennoch größer als das Angebot (VEB Sachsenring, Zwickau)

Mit dem Bau der Mauer im Sommer 1961 war eines der dringendsten Probleme der DDR-Führung gelöst: die Abwanderung von Arbeitskräften in den Westen. Die benötigte Produktivitätssteigerung aber blieb auch nach dem 13. August aus. Das gleich nach der Grenzschließung in Gang gebrachte »Produktionsaufgebot« – eine Kampagne, die die Arbeiter mittels ideeller Motivation zu Mehrarbeit bewegen sollte (»In der gleichen Zeit für das gleiche Geld mehr produzieren!«) – scheiterte und musste im Dezember 1962 beendet werden. Die Arbeiterklasse hatte wenig Interesse daran, ökonomische Erholung mit Lohnverzicht zu bezahlen. Sollte an dem Versprechen einer Angleichung des Lebensstandards an die Bundesrepublik festgehalten werden, musste eine andere Lösung her.

Ein wesentliches Problem der DDR-Wirtschaft war die primäre Ausrichtung der Betriebe auf die Erfüllung zentral vorgegebener Bruttoproduktionsziffern, in der sich die Menge der Produkte, nicht aber deren Qualität ausdrückte. Als sich im Laufe des Jahres 1962 abzeichnete, dass auch der Versuch, die DDR gänzlich von westlichen Technologieimporten abzukoppeln (»Störfreimachung«), zum Scheitern verurteilt war, weil die Sowjetunion keinen Ersatz in nennenswertem Umfang lieferte, begann unter Wirtschaftskadern eine Debatte über eine grundlegende Reform der zentralen Planung. Überlegungen bezüglich einer Dezentralisierung hatte es bereits 1954 gegeben. Sie verschwanden im Zuge des Krisenjahrs 1956 wieder in den Schubladen. Worauf die Reformdebatten hinausliefen, die die entschiedene Unterstützung des Staatsratsvorsitzenden und SED-Chefs Walter Ulbricht fanden, brachte im Oktober der stellvertretende Finanzminister Walter Halbritter auf den Punkt: »Gewinn soll Gradmesser der Leistung sein.«

Materielle Hebel

Im November 1962 fuhr eine SED-Delegation nach Moskau. Die Absprache über wirtschaftspolitische Schritte diente nicht allein der Rückversicherung beim KPdSU-Parteichef Nikita Chruschtschow, sondern auch der Überzeugung innerparteilicher Gegner eines Marktsozialismus. In Anwesenheit Chruschtschows beschloss der VI. Parteitag der Einheitssozialisten dann im Januar 1963 die Grundzüge der Reform, die bald den Namen »Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft« (NÖSPL oder kurz: NÖS) tragen sollte. Ausgearbeitet wurde sie unter der Leitung des neuen Chefs der Staatlichen Plankommission, Erich Apel, von einer kleinen Gruppe von Ökonomen im April und Mai. Ende Juni wurde die »Richtlinie« der Reform bei einer Tagung des Zentralkomitees der SED und des Ministerrates, zu der auch Wirtschaftskader geladen waren, beschlossen. Am 15. Juli wurde sie vom Staatsrat bestätigt.

Was sah das NÖS vor? Im Kern ging es darum, die »Wirtschaft nicht (mehr) im Verwaltungsstil, sondern in ökonomischer Art und Weise zu führen«, wie es in der Richtlinie hieß. Die Vereinigungen Volkseigener Betriebe (VVB), in denen branchenspezifische Volkseigene Betriebe (VEB) zusammengefasst waren, erhielten mehr Selbständigkeit. Ihre Planvorgaben bezüglich Menge und Umfang wurden zurückgefahren. Leistungsmaßstab war künftig der Gewinn – mit dem Ziel, dass die VVB ihre Mittel selbst erwirtschafteten. Man sprach von einem »System der materiellen Hebel«. Um die Betriebe zur Erwirtschaftung von Gewinn zu bewegen, wurde mit der Produktionsfondsabgabe sogar eine Art Kapitalzins eingeführt; die Betriebe mussten fortan für die ihnen zur Verfügung gestellten Gebäude eine prozentuale Abgabe leisten. »Materielle Interessiertheit« sollte auch die Werktätigen zu effektiverer Arbeit motivieren. Dahinter stand das Versprechen, dass sie künftig auf ein breiteres und besseres Konsumwarenangebot zugreifen könnten. Das eigentliche Kernstück des NÖS war eine Preisreform. Um Gewinne realistisch abbilden und kalkulieren zu können, sollten die Warenpreise zumindest annähernd den Produktionskosten entsprechen. Daher wurden die zuvor zentral festgelegten Industriepreise in mehreren Schritten freigegeben, was zu einer allgemeinen Erhöhung der Preise führte. Das galt allerdings nicht für Konsumgüter. Die Endverbraucherpreise wurden weiterhin politisch festgelegt.

Parallel zur Einführung des NÖS sollten Forschung und Produktion den Erfordernissen der »wissenschaftlich-technischen Revolution« angepasst und die Wirtschaft modernisiert werden. Dazu setzten die Reformer ab 1967, als der VII. Parteitag das NÖS in das »Ökonomische System des Sozialismus« (ÖSS) überführte, auf den Ausbau bzw. die Schaffung von Schlüsselindustrien (Chemie, Maschinenbau, Elektronik, EDV), in die viele Ressourcen und Finanzmittel flossen. Sie versprachen sich davon zusätzliches Wachstum. Bei einem jährlichen Zuwachs der indus­triellen Arbeitsproduktivität von 8,5 Prozent sollte die DDR die Bundesrepublik im Jahr 1980 schließlich eingeholt haben.

Mit dem NÖS ging eine allgemeine gesellschaftliche Modernisierung einher, die sich auch in der Jugend- und Kulturpolitik ausdrückte. Teile der SED-Führung um Ulbricht hatten erkannt, dass die allgemein geforderte größere Eigenverantwortlichkeit eine gewisse Liberalisierung voraussetzte. Das Jugendkommuniqué des ZK der SED vom September 1963, das ähnlich wie das NÖS von einer Kommission erarbeitet worden war, deren Mitglieder zumeist der jüngeren, an Hochschulen ausgebildeten Generation angehörten, forderte ein Ende von »Gängelei, Zeigefingerheben und Administrieren«. Der Übergang vom Primat der Ideologie zum Primat der Wissenschaft drückte sich auch im Wechsel des gesellschaftlichen Leitbildes aus. Die kommende Generation sollte den »entwickelten Sozialismus« als »Planer und Leiter« gestalten. Die neuen Vorbilder waren Ingenieure und Techniker, nicht mehr die Norm übererfüllende Arbeiter.

Ulbrichts Ende

Die Wirtschaftsreformen waren in den Teilen des SED-Apparats, der auf ein »Weiter so« setzte, von Beginn an umstritten, auch weil Ulbricht mit dem Staatsrat und ihm angegliederten Arbeitskreisen Strukturen geschaffen hatte, die die etablierten Entscheidungskompetenzen der Partei beschnitten. Als sich 1965 aufgrund ausgebliebener Lieferungen der Sowjetunion Probleme ergaben und die Planungskommission nachjustieren musste, wurden die Stimmen gegen »unmoralische Instinkte« und »Profitstreben« lauter. Im November 1965 geriet das 11. Plenum des ZK zu einer Abrechnung mit der »ideologische Aufweichung« (Erich Honecker) in der Jugendpolitik. Das »Kahlschlagplenum«, in dessen Folge zahlreiche Filme verboten und die Zügel in der Kulturpolitik wieder angezogen wurden, bedeutete einen erheblichen Rückschlag. Das NÖS war seines gesellschaftlichen Umfelds beraubt.

In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre ergaben sich weitere Probleme. Der im ÖSS forcierte Ausbau von »Zukunftsindustrien« strapazierte die finanziellen Ressourcen und führte zu sinkenden Investitionen im Wohnungsbau. Besonders spürbar wurde die Diskrepanz beim Konsum. Dieser hatte Mitte des Jahrzehnts zwar deutlich zugelegt, die Nachfrage blieb aber trotzdem bei weitem größer als das Angebot. Als es 1970 zu Versorgungsengpässen kam, gingen die Gegner des NÖS zur offenen Kritik über und strebten eine Ablösung Ulbrichts an, was ihnen im Mai 1971 auch gelang. Der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew hatte dem zugestimmt. Ulbrichts beständige Betonung der DDR-Erfolge sowie seine eigenmächtige Orientierung auf eine politische Verständigung mit der Bundesrepublik hatten ihn in Moskau seit längerem in Misskredit gebracht.

In der Folge wurde das NÖS zwar nicht offiziell zurückgenommen, die Eigenverantwortlichkeit der Betriebe aber eingeschränkt. Es galt wieder das Primat der Politik. Die vom neuen Parteichef Erich Honecker verkündete »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« sollte vor allem die Konsumbedürfnisse der Bevölkerung befriedigen, zudem wurde der Wohnungsbau angekurbelt. Die wirtschaftliche Entwicklung trat in den Hintergrund. Das ohnehin prekäre Verhältnis zwischen Investitionen und Konsum bekam bald immer mehr Schlagseite – mit den bekannten Folgen: marode Infrastruktur und Produktionsanlagen, fortgesetzte Verschuldung.

Ob das NÖS langfristig die Probleme der DDR-Wirtschaft hätte lösen können, bleibt fraglich. Der tatsächliche Zuwachs an Arbeitsproduktivität lag zwischen 1960 und 1970 bei gerade einmal vier Prozent. Die Abhängigkeiten von der Sowjetunion ließen sich nur in geringem Maße reduzieren, und das Problem der Verschuldung war bereits vor 1970 virulent, wenn auch in geringerem Ausmaß. In jedem Fall aber war das NÖS ein Versuch, die – in prädigitalen Zeiten notwendigerweise – starre Planungsökonomie aufzubrechen. Es blieb inkonsequent und lückenhaft, auch deshalb, weil die tatsächliche Einführung eines freien Marktes nie das Ziel war. Konnten sich die Reformer schon kaum vorstellen, die Endverbraucherpreise freizugeben oder weniger produktive Unternehmen zu schließen, so war ein freier Kapital- und Arbeitsmarkt ohnehin nie vorgesehen. Schließlich wollte man dem Sozialismus auf die Sprünge helfen und nicht den mit Mühe losgewordenen Kapitalismus wieder einführen.