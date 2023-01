Nachschlag: Aufgeputschte Massen

Michael Nigro/imago images/Pacific Press Agency Trumpisten vor dem Kapitol (Washington, 6.1.2021)

Die Erkenntnis aus dem »Sturm aufs Kapitol«: Ein manipuliertes Proletariat – seit Jahrzehnten in den USA zu einem großen Teil nur mit dem Nötigsten an Bildung ausgestattet – lässt sich derart instrumentalisieren, dass es vom wahnsinnigen Glauben befallen ist, ein superreicher Egomane sei auf seiner Seite. Den politischen Horizont verdeutlicht wohl am besten der Spruch, der auf dem Hoodie eines der Kapitol-Stürmer geschrieben steht: »God, Guns and Trump«. Letzterer ließ sein Fußvolk zum Parlament marschieren – »ich liebe die Pennsylvania Avenue« –, um sich zum Abschluss seiner Präsidentschaft an einem Putsch zu versuchen. Und seine Fans ließen sich willig verheizen, es entspannte sich ein »mittelalterlicher Kampf«, Mann gegen Mann, wie einer der Sicherheitskräfte der viel zu dünn aufgestellten Capitol Police erzählt. Und am Ende sind zehn Menschen zu Tode gekommen, fünf Polizisten und fünf Trumpisten – durch Schlaganfälle, Schüsse und eine Überdosis Amphetamin. (mme)