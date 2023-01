ZUMA Press/imago/Montage jW

Festungshaft

Zu jW vom 12.1.: »›Wir wollen ein anderes Verständnis von Geschichte‹«

Karl Liebknecht wusste, dass aus der Kleinarbeit das Große entsteht. Das hat weniger mit »Kommunalpolitik« als mit Parteiarbeit zu tun. Seine Schrift »Militarismus und Antimilitarismus« war den Herrschenden schon 1907 so gefährlich, dass sie ihn wegen »Hochverrats« anklagten und zur Festungshaft verurteilten. Karl Liebknecht war hinsichtlich Taktik und Strategie der proletarischen Revolution konsequenter und weitsichtiger als mancher seiner Zeitgenossen. Seine Ermordung und die Vernachlässigung seiner Person im bürgerlichen Mainstream hat offensichtlich ihren Grund. Gut, dass die Partei Die Linke Karl Liebknecht mit dieser Ausstellung würdigt.

Stephan Jegielka, Berlin

Untersuchungshaft

Zu jW vom 11.1.: »Charakteristische Merkmale«

Dank an den Autor und die jW, dass zu diesem skandalösen Fall regelmäßig berichtet wird. Hier werden Personen aus fadenscheinigen Gründen über zwei Jahre in U-Haft gehalten. Was für ein Rechtsstaat, der vermehrt autoritäre Züge aufweist! Was mich erstaunt: dass es für Lina E. keine verstärkte Solidaritätsbewegung gibt. Denn hier werden Menschen willkürlich – wie in autoritären Regimen – inhaftiert, bisher ohne jegliche Beweise, die nun verzweifelt »hergezaubert« werden sollen. Im Gegenzug werden Übergriffe, Körperverletzungen, ja sogar Morde, verübt durch Vertreter aus dem rechten Sumpf, von der deutschen Justiz kaum oder nur milde geahndet; wahrscheinlich (…) aufgrund eines neuen völkischen Virus (…).

Martin Mandl, Hartberg

Statthaft?

Zu jW vom 11.1.: »›Es gab genug Chancen, aber sie wurden vertan‹«

Wenn der Interviewer sowie ein Sprecher des »Aktionsbündnisses gegen die NATO-Sicherheits­konferenz« in wenigen Sätzen alle Argumente der NATO betreffs der Ukraine mehrmals wiederholen (Angriffskrieg, völkerrechtswidrig, Verschiebung des Datums des Kriegsbeginns von 2014 auf 2022, der Rest nur »Vorgeschichte«), dann hat die NATO doch vollkommen recht mit solchen Konferenzen und Waffenlieferungen gegen den Angreifer Russland. Das Völkerrecht sieht das Recht auf Verteidigung, auch mit Waffengewalt (!) vor. Da das Bündnis nun sagt: »… treten wir kompromisslos gegen jede Anwendung militärischer Gewalt ein«, wendet es sich damit selbst gegen das Völkerrecht. Dann wären ja auch die Handlungen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg gegen das Völkerrecht gerichtet gewesen. Nach der Logik des Bündnisses müsste dann auch jeder Waffeneinsatz der Polizei verurteilt werden. Es gelten die gleichen Regeln im kleinen und großen Rahmen. Die Mafia (ebenfalls in klein und groß) wird jubeln, wenn sich das durchsetzt, da die nie auf den Waffeneinsatz verzichten wird. Viele richtige und guten Ziele laufen ins Leere, wenn man die Worte Angriff und Verteidigung durcheinanderbringt, genauer gesagt faktisch das natürliche Recht auf Verteidigung außer Kraft setzt. Meine Fragen:

1) War die Abspaltung der Volksrepubliken von der Ukraine völkerrechtskonform? Der internationale Gerichtshof hat im Fall Kosovo erklärt, dass das Völkerrecht nicht dagegen spricht. Zwischen beiden Fällen gibt es keinerlei Unterschiede.

2) Durften dann die Volksrepubliken – nach achtjährigem Beschuss während des von der Ukrai­ne begonnenen Krieges im Donbass – Russland zu Hilfe rufen, zumal dort auch Hunderttausende russische Staatsbürger leben?

3) Wenn Russland dieser Bitte um Hilfe stattgab – war das dann ein Angriffskrieg oder ein mit dem Völkerrecht vereinbarer Verteidigungskrieg?

4) Müssen sich Russen an die Bergpredigt halten, wenn der Westen das nicht tut (fünf Kriege gegen Russland seit 1850)?

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude/Russland

Mangelhaft

Zu jW vom 11.1.: »Schikane gegen Malocher«

Hier zeigt sich wieder einmal, welchen Stellenwert der Arbeiter im Kapitalismus hat. Werden die »lieben Mitarbeiter« alt oder krank, zeigt sich auch hier das wahre Gesicht der Ausbeuter. Mittels Rentenkürzungen beziehungsweise Anhebung des Rentenalters, versucht man die Kosten für die Renten zu senken, sich selbst auf Kosten der Schwächsten zu bereichern. Dass man dabei schäbige Tricks anwendet, macht schon die bloße Behauptung deutlich, es würden 15 Milliarden Euro in der Rentenkasse fehlen. Wenn dem so wäre, wie kommt es dann, dass die französische Regierung permanent Geld für Waffen verpulvert? Allein 2021 hat Frankreich 56,61 Milliarden US-Dollar für das Militär ausgegeben. Und diese Ausgaben sollen weiter steigen. Hinzu kommen Gelder und Waffen für die Ukraine, für den NATO-Krieg gegen Russland. Auch hier scheint es der Regierung nicht an Geld zu mangeln – welches sinnlos verpulvert wird, sich am Ende in Schall und Rauch auflöst. (…)

Offenbar leidet Macron an Größenwahn, träumt gar davon, wie schon Napoleon 1812, Moskau zu erobern. Nur Idioten tätigen horrende Ausgaben, die das eigene Land schädigen. Dass Steuergelder im großen Stil für Rüstung und Krieg verschwendet werden, ist übrigens typisch für den Kapitalismus. Will man doch aus dem Wiederaufbau nach dem Krieg auch noch Profit schlagen. Wohin dieses irre Vorgehen führt, sehen wir aktuell an der Zerstörung in der Ukrai­ne. Was aber hat ein Arbeiter davon, wenn er sein Leben verliert, Haus und Wohnung zerstört werden oder er länger arbeiten soll, weniger Rente bekommt, damit die Ausbeuter im Reichtum schwelgen können? Nichts! Ein jeder tut daher gut daran, mal darüber nachzudenken, sich gegen solch verbrecherische Politik zu wehren.

Lothar Böling, Düren