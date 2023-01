Enteigungsinitiative: Wahlwiederholung ist Kampfansage

Jens Kalaene/dpa Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD; 2. v. l.) diskutiert mit Vertretern von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«

Zur Wiederholung der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses teilte die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« am Freitag mit:

»Die Wahlwiederholung erklären wir zur Kampfansage an die Immobilienlobby und an diejenigen, die den Volksentscheid blockieren. Andreas Geisel (SPD-Senator, jW) muss gehen, damit die großen Immobilienkonzerne endlich enteignet werden. Deshalb werden wir in seinem Wahlkreis besonders aktiv und machen auf sein Versagen und seine undemokratische Blockadehaltung aufmerksam. Wir stehen selbst nicht zur Wahl, aber wir haben etwas Großes zu gewinnen: die Umsetzung des Volksentscheids und endlich bezahlbare Mieten«, so Veza Clute-Simon, Sprecherin der Initiative. Neben Andreas Geisel will die Initiative auch den SPD-Kandidaten und Freund der Immobilienlobby Christian Hochgrebe im Wahlkreis Charlottenburg 1 als Direktkandidaten fürs Abgeordnetenhaus verhindern. Darüber hinaus sind Kundgebungen, Flyeraktionen und Haustürgespräche in der ganzen Stadt geplant. (…) Zudem hat die Initiative alle Kandidat*innen einem Enteignungs-Check unterzogen. Die Ergebnisse sind ab sofort auf dieser Website einsehbar: dwe-wahl.de. Dazu erklärt Sprecherin Clute-Simon: »Um die Wähler*innen bei ihrer Wahlentscheidung zu unterstützen, haben wir alle, die bei der Wahl antreten, gefragt, wie sie zur Enteignung stehen – und wie sie diese umsetzen wollen. Das Ergebnis: In der aktuellen Koalition gibt es eine klare Mehrheit für die Umsetzung des Volksentscheids. An diesem Wahlversprechen werden wir die Politik messen. Wir rufen alle Berliner*innen auf: Geht am 12. Februar zur Wahl – und gebt nur denen Eure Stimme, die sich klar für Enteignung aussprechen. Wer nicht enteignen will, kann diese Stadt nicht regieren!«

Die Umweltschutzorganisation »Robin Wood« forderte am Freitag den sofortigen Stopp des A-100-Ausbaus:

Bundesverkehrsminister Volker Wissing will den Weiterbau der besonders umstrittenen Stadtautobahn A 100 in Berlin durchsetzen, obwohl sich der rot-grün-rote Berliner Senat gegen den Ausbau über den 16. Bauabschnitt hinaus ausgesprochen hat. Für die Planung des 17. Bauabschnitts hat der Bund bereits ein Ingenieurbüro beauftragt, bis Ende 2035 soll dieser fertiggestellt sein. Robin Wood kritisiert die Pläne des Bundesverkehrsministers scharf und fordert ein sofortiges Ende der A-100-Verlängerung sowie eine grundlegende Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans und Priorität für den Ausbau der Schiene.

»Obwohl alle Parteien des Berliner Senats den Weiterbau der A 100 ablehnen, plant Wissing die Autobahn bis 2035 fertigzustellen. Das ist eine Provokation«, kommentiert Robin-Wood-Mobilitätsreferentin Dominique Just die Pläne. »Seit Beginn seiner Amtszeit weigert sich Wissing, ein wirksames Klimaschutzprogramm für den Verkehrssektor zu erarbeiten. Nun will er auch noch ein völlig aus der Zeit gefallenes und überteuertes Autobahnprojekt um jeden Preis ausbauen. Kommt er damit durch, ist dies für die gesamte Ampelregierung ein klima- und sozialpolitisches Armutszeugnis. (…) Die A 100 ist mit 200.000 Euro pro Meter Asphalt das teuerste Autobahnausbauprojekt der Republik. Nicht zuletzt die Debatte um bezahlbare öffentliche Mobilität sowie die Energie- und Preiskrise zeigen aber deutlich: Öffentliches Geld muss in Bus, Bahn und in die Radinfrastruktur fließen statt in ein Autobahnprojekt, das obendrein zur Verdrängung von Mieter*innen und einer Verschärfung der angespannten Wohnungsmarktlage in Berlin führt!« so Just.