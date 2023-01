Eingefrorene Krise

imago images/Schäning Lange schon mehr Schatten als Licht: Sitz der Parteiführung von Die Linke in Berlin

Die Krise der Linkspartei ist vorerst in eine Phase der Stagnation eingetreten. Weder ist es so, dass die Fraktionen, die Parteivorstand und Apparat beherrschen, nicht mehr in der hergebrachten Weise administrieren können, noch lässt sich sagen, dass eine ausreichend große Zahl von Leuten, denen der ganze Kurs nicht passt, nicht mehr in der alten Weise kommandiert werden will. Das wäre, um bei Lenin zu bleiben, aber die Voraussetzung dafür, dass die Krise tatsächlich in ein reifes Stadium eintritt.

Die zuletzt vielfach schon als sicher unterstellte Spaltung ist vorerst nicht in Sicht, eine Stabilisierung der von einer Austrittswelle erfassten Partei allerdings auch nicht. Der linksliberale Block, der sich, wenn der Laden wirklich krachen geht, zu den Grünen und zur SPD absetzen wird, will die Integration in den politischen Betrieb mit allen Konsequenzen zum Abschluss bringen. Die sozialdemokratisch-zentristische Strömung, die sich am Parteiprogramm von 2011 orientiert, kann das nicht akzeptieren, ohne vollkommen abzudanken.

Dass letztere sich über das weitere Vorgehen verständigt, ist nicht überraschend – ein »Zeitplan« für eine Parteineugründung, von dem der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe träumt, fehlt aber. Dass das Blatt die Rosa-Luxemburg-Konferenz von jW nebenbei zu einer Zusammenkunft von »Wagenknecht-Getreuen« erklärt, spricht auch nicht eben dafür, dass man in Hamburg noch den Überblick über die Lage hat.

Fraglich ist allerdings, ob es eine gute Idee ist, allein aus der Ablehnung von Wirtschaftskrieg und Sanktionspolitik heraus ein neues Parteiprojekt an den Start zu bringen; da ist dann doch noch etwas Selbstverständigung erforderlich. Eine Trennung, die in beiden Lagern Fürsprecher hat, ist vorerst eine Möglichkeit, keine Gewissheit. Aktuell handeln vor allem die alten Fahrensleute, die mit der Existenz der Partei auch ihre politische Lebensbilanz verteidigen. Der taktische Sozialdemokratismus von Leuten wie Brie, Bartsch und Gysi, der dem Vernehmen nach im Hintergrund an einer »Verständigung« arbeitet, ergibt sich aus der Einsicht, dass die Partei am Ende ist, wenn die Regierungslinken durchregieren.

Die machen derweil weiter »pragmatisch« Politik. In Berlin-Lichtenberg, so ist zu hören, hat das von einem Linkspartei-Bürgermeister regierte Bezirksamt soeben eine für den Montag angekündigte Veranstaltung abgefangen: Genossen von der Basis hatten Egon Krenz eingeladen, um aus seiner Autobiographie zu lesen. Das Bezirksamt ließ den Veranstaltern nun kurzfristig mitteilen, dass der vorgesehene Raum just an diesem Tag aus »organisatorischen Gründen« nicht zur Verfügung stehe.

Es sind die unbesungenen kleinen Siege des Opportunismus wie dieser, die unterhalb allen sonstigen Getöses dazu geführt haben, dass ungezählte Menschen die Linkspartei entweder nicht mehr oder nur noch mit zugehaltener Nase wählen. Das kann am Ende reichen, um ihr das Lebenslicht auszublasen.