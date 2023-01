Bleiernes Schweigen

IMAGO/Panthermedia Verlegung einer Nord-Stream-2-Röhre in der Ostsee, Februar 2020 (Bildmaterial von den zerstörten Pipelines am Meeresboden wird von den großen westlichen Bildagenturen nicht zur Verfügung gestellt)

War’s das bereits? Kaum war zu Jahresbeginn die Diskussion darüber aufgeflackert, wer denn nun eigentlich am 26. September 2022 die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines verübt habe, da war sie auch schon wieder zu Ende. Einige Bundestagsabgeordnete hatten sich veranlasst gesehen, sich zu den Anschlägen zu äußern; immerhin war mehr als drei Monate nach der Explosion der Sprengsätze auf dem Ostseegrund über den Stand der Ermittlungen, geschweige denn über die Täter immer noch nichts bekannt. Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) war einer von denjenigen, die sich der Sache annahmen. »In einem Rechtsstaat hat die Öffentlichkeit Anspruch darauf, zu erfahren, was wirklich passiert ist«, dozierte von Notz am 4. Januar gegenüber dem Tagesspiegel: »Die Bundesregierung muss sehr bald ihr Schweigen brechen.« Dabei blieb es dann aber. Die Bundesregierung setzt ihr Schweigen beharrlich fort. Von Notz inzwischen auch.

Ausgelöst hatten den Sturm – ach was: den Hauch im deutschen Wasserglas – zwei längere Beiträge in führenden US-Tageszeitungen, in der Washington Post und der New York Times. Beide hatten kurz vor beziehungsweise kurz nach den Weihnachtsfeiertagen das bleierne Schweigen in Sachen Nord-Stream-Anschläge zum Thema gemacht. Die Washington Post hatte sich in US-amerikanischen und in europäischen Regierungskreisen umgehört. Was niemand öffentlich sage, alle aber bekräftigten, wenn man ihnen Anonymität verspreche, sei: Es gebe »zum gegenwärtigen Zeitpunkt« nicht den geringsten Hinweis auf eine russische Täterschaft. Ein Regierungsmitarbeiter in Westeuropa bekannte gegenüber der Washington Post sogar offen: »Die Überlegung, dass Russland es war, hat für mich nie Sinn ergeben.« Die New York Times wiederum hatte sich berichten lassen, die Nord Stream AG rechne gerade Möglichkeiten und Kosten einer Reparatur der Leitungen durch. Könne man denn wirklich davon ausgehen, Russland sprenge die Pipelines, um sie dann mit immensem Aufwand für mutmaßlich eine halbe Milliarde Euro instand zu setzen? Die Zeitung räumte ein: nein.

Kein Kommentar

Und in Deutschland? Die Bundesanwaltschaft ermittelt – mutmaßlich – weiter. Man weiß unter anderem, dass am 7. Oktober 2022 die deutsche Marine das Minenjagdboot »Dillingen« sowie das Mehrzweckboot »Mittelgrund« an die Tatorte vor der Insel Bornholm schickte. Beide hatten Taucher der Bundespolizei an Bord, die jedenfalls Bildaufnahmen machen, womöglich auch anderweitige Untersuchungen vornehmen sollten. Man weiß auch – die Bundesanwaltschaft hat dies bestätigt –, dass zwei Spezialschiffe namens »Atair« und »Alkor« für die Ermittlungen eingesetzt wurden. Beide gelten als eine Art »schwimmende Labore« und können unter anderem Sedimentanalysen durchführen, wohl auch Sprengstoff entdecken. Haben sie denn nun etwas gefunden? Die Antwort der Bundesanwaltschaft: kein Kommentar. Die Antwort der Bundesregierung, die mittlerweile mehrfach Anfragen im Bundestag beantworten musste: kein Kommentar. Auskünfte würden »weitergehende Ermittlungsmaßnahmen erschweren«, zudem »die international praktizierte Vertraulichkeit des Verfahrens« gefährden – sie müssten also »aus Gründen des Staatswohls« unterbleiben, schützt die Regierung regelmäßig vor.

Das Problem: Niemand glaubt das alles. Allzu oft hat man erlebt – und das schon Jahre vor dem Ukraine-Krieg –, dass die Bundesregierung, ja Politik und Medien im Westen insgesamt jede Gelegenheit nutzen, um Russland jede Schandtat anzuhängen, von der nicht bewiesen ist, dass jemand anderes sie auf dem Kerbholz hat. Als sich die Wirtschaftswoche Ende Dezember veranlasst sah, sich in Reaktion auf die Berichte der ­Washington Post und der New York Times auch einmal im Berliner Regierungsviertel umzuhören, da stellte sie fest, dass sogar dort »unter der Hand Fragen« gestellt wurden, »die für Unruhe in der NATO sorgen könnten«: Wenn denn nun kein Hinweis auf eine russische Täterschaft vorliege – hätten nicht »die Ukraine und Polen mit größtem Nachdruck von Deutschland den Verzicht auf die Nord-Stream-Leitungen gefordert?« Müsse man den Täter also womöglich unter den eigenen Verbündeten suchen? Man möge »sich gar nicht vorstellen«, zitierte die Zeitschrift einen anonymen hochrangigen Militärexperten, »was passieren würde, wenn irgendwann mitten im Krieg herauskäme, dass ein NATO-Staat bei der Sprengung der umstrittenen Pipeline geholfen oder von entsprechenden Plänen gewusst« habe, »ohne sie zu verhindern«.

Das war der Zeitpunkt, zu dem kurz eine Debatte aufflackerte und es ein wenig brenzlig zu werden drohte – zumal die wenigen bislang bekannt gewordenen Fakten für den Westen recht unangenehm sind. Trifft die Hypothese zu – sicher ist das nicht –, dass die Sprengsätze wegen ihres gewaltigen Gewichts mit großen Schiffen zu den Tatorten transportiert werden mussten: Wie muss man es dann verstehen, dass die schwedische Marine eingeräumt hat, kurz vor der Tat unweit der Tatorte mit zwei großen Schiffen präsent gewesen zu sein? Russische Schiffe sind dort nicht belegt, obwohl die westliche Aufklärung in der Ostsee als äußerst intensiv gilt, besonders vor strategisch wichtigen Inseln wie Bornholm. Belegt sind freilich zwei Schiffe mit ausgeschalteten Transpondern nahe den Tatorten kurz vor der Tat, auf die die zwei Schiffe der schwedischen Marine passen würden. Stockholm lehnt es ab, gemeinsam mit Dänemark und Deutschland zu ermitteln, die ebenfalls direkt betroffen sind; es rückt keine Ermittlungsergebnisse heraus. Was weiß oder ahnt man in Stockholm?

Hat Schweden ein Motiv?

Reaktionsschnell mischte sich der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter in die drohende Debatte ein, forderte die Bundesregierung auf, Ermittlungsergebnisse zu präsentieren – »weil die wilden Spekulationen in dieser unklaren Situation nicht ungefährlich sind«. Sein Parlamentskollege von Notz von den Grünen schloss sich an, verlangte gleichfalls, die Regierung müsse etwas tun – »wenigstens eine plausible Erzählung der Ereignisse vom 26. September vorlegen«. Als das nichts half, preschte Springers Welt vor und überschrieb am 6. Januar ein Interview mit dem schwedischen Militärexperten Kjell Engelbrekt lautstark: »Hat Schweden ein Motiv, Nord Stream zu sprengen?« Engelbrekt antwortete, wie erwartet: wohl nicht. Und er legte – begründet – nahe, man werde in absehbarer Zeit kaum auf Antworten hoffen können: Falls die schwedische Regierung irgendwann einmal »ausreichend Informationen hätte, um eine Anklage zu erheben, dann würde sie damit so lange warten, bis die Stimmung in Europa im Zusammenhang mit dem Krieg abgeflaut ist.« Ein Hinweis auf eine russische Täterschaft ist freilich auch das gerade nicht.