Drehscheibe Wien

Gemeinfrei Der Namensgeber der Alfred-Klahr-Gesellschaft auf einer DDR-Briefmarke aus dem Jahr 1962

In der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblatts der Wiener Alfred-Klahr-Gesellschaft zeichnet Hans Schafranek in einer biographischen Skizze das Leben der österreichischen Kommunistin Antonie Lehr (1907–1997) nach. Interessant ist vor allem die Rekonstruktion von Lehrs Arbeit für den wenig bekannten Nachrichtendienst der Kommunistischen Internationale OMS, dessen überliefertes Archivgut bis heute nicht zugänglich ist: Es spreche »für die Bedeutung Wiens als Drehscheibe für internationale kommunistische ›Apparate‹«, dass die österreichische Hauptstadt neben Stockholm und Shanghai bereits 1921/22 eine OMS-Station aufwies.

Heimo Halbrainer schreibt über die Prozesse, die der Volksgerichtshof 1942 in Graz gegen Kommunisten führte. Nikolaus Domes setzt die Lebensbeschreibung von Josef Lauscher fort, der 1945 Landesobmann der Wiener KPÖ wurde. Im Mittelpunkt steht diesmal die siebenjährige Haft Lauschers in den Konzentrationslagern Dachau und Mauthausen. Am 3. Februar 1945 entkam er und nahm in Wien Kontakt zu einer Gruppe bewaffneter sowjetischer Zwangsarbeiter auf. Winfried R. Garscha erinnert an den »heißen Empfang« für Richard Nixon in Salzburg 1972. (jW)