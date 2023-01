Nachschlag: Knuddelossis Birthday

IMAGO/Political-Moments Gregor Gysi im Bundestag (Juli 2022)

Das Knuddelbärchen der Linkspartei und die junge Welt haben ja seit geraumer Zeit das Verhältnis geschiedener Eheleute. Der Ofen war endgültig aus, als auf der jW-Titelseite einfach mal Danke gesagt wurde, unter anderem für »28 Jahre Club Cola und FKK«. Das war zuviel für den mit aller Kunst des Einlullens um Westbindung bemühten Gregor Gysi. Er verfügte, nie wieder eine Anzeige seiner Partei in diesem Blatt sehen zu wollen. Sein Wort hat – mit Ausnahmen – bis heute Wirkung, vor allem bei den Linke-Vertretern, denen die jW eh suspekt ist. Autor Christian Bock stellt Gysi als Getriebenen zwischen Talkshow und Bürgersprechstunde dar – ob er nun etwas hüftsteif in Tirol Ski fährt, vor Versicherungsvertretern Vorträge hält oder den riesigen Besen schwingt, der ihm einst zur »Säuberung« der PDS überreicht wurde. Letzteren hat er vielleicht noch irgendwo herumstehen, um die Reste seiner Partei zusammenzukehren. Am Montag wird Gregor Gysi 75. An dieser Stelle sagen wir einfach mal Glückwunsch! (mme)