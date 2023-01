Ein Gesicht erscheint

jW Heute ist die Zeit, die morgen sein kann: Der chilenische Liedermacher, Dichter und Gitarrist Nicolás Miquea

Und dann ist es soweit: Die XXVIII. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz ist eröffnet. Die Saxophonisten Willy Pollack und Ben Perckoff der Band Black Heritage geben am Sonnabend vormittag den musikalischen Startschuss im Atrium des Hotels MOA in Berlin. In den Eingangsbereich strömen die Besucherinnen und Besucher, werden vom Geschäftsführer des Verlags 8. Mai, in dem die Tageszeitung junge Welt erscheint, mit einer Eröffnungsrede begrüßt. Da geht es nicht zuletzt um die Kunstausstellung auf der Konferenz, die unter anderem Teile der jW-Grafiksammlung von 1975 zeigt, damals erstellt zum 30. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Dietmar Koschmieder weist in seinen Eröffnungsworten für die kleine Schau insbesondere auf ein Bild von Thomas Richter »Für Carlo Giuliani« hin. Er war beim G7-Gipfel in Genua 2002 von Polizeikräften getötet worden. »Kultur ist Politik, und Politik ist Kultur«, da hat Koschmieder unbedingt recht.

Zurück zur Musik, zu Pollack und Perckoff, die heute das erste Mal mit Black Heritage spielen. Als Freunde des US-amerikanischen Gitarristen Mike Russel sind die beiden demnächst vielleicht öfter unterwegs mit der Afrosoul-Band, die Anfang der 90er von Russel, Sängerin MFA Kera und Keyboarder Reinhard Katemann in Berlin gegründet wurde. Die beiden Saxophonisten beginnen ihr Set in der Halle mit den Ständen, steigen weiterspielend die Treppe hinab, zur Eröffnung der Kunstausstellung, danach geht es in die Haupthalle – das Konzert von Black Heritage kann losgehen. Und wie!

Black Heritage spielen drei Songs, »Searching«, inspiriert von südafrikanischen Bläsersätzen, »Humans«, eine Art Suche nach Frieden in der Natur, geschrieben für Felat Kuti, und den Gospel »Don’t Touch My Friend«. Als knallharter Linker darf man vielleicht anmerken, dass die Lyrics es ein bisschen zu gut meinen, in Friede-Freude-Menschlichkeit-Klischees baden. Egal, die Energie stimmt, MFA Kera, aufgewachsen im Senegal, hat eine Stimme wie aus Gold, der soulige Flow der sympathischen, nicht mehr blutjungen Musiker (Drums, Gitarre, Bass, Keyboards, zwei Saxophonisten) ist enorm, das Publikum kommt in die Puschen, das ist doch was. Und am Ende des kurzen Auftritts denkt man: Die dürfen gern wiederkommen.

Zeitsprung in den späten Nachmittag. Ein Gesicht füllt die Leinwand, das Gesicht eines Mannes mit Lockenschopf und einem Lächeln, mit dem er problemlos dem jungen Georg Clooney seine Rolle in »Emergency Room« abgeluchst hätte. Der, der da so gewinnend lächelt, war auch Schauspieler, sogar viel gelobter Theaterregisseur, aber vor allem Sänger: Es ist Víctor Jara, einer der Größten des »Nueva Canción« (Neues Lied) in Lateinamerika, chilenischer Volksheld, Kommunist, Unterstützer Salvador Allendes und Gesicht des kurzen chilenischen Traums vom Sozialismus, der vor 50 Jahren im Blut ertränkt wurde. Die Putschisten brachen ihm erst alle Finger und verpassten ihm anschließend 44 Kugeln, um sicherzugehen, dass ihnen der Sohn eines alkoholkranken Landarbeiters und einer verarmten Sängerin nicht mehr gefährlich wurde. Wurde er doch, erklärt der chilenische Gitarrist und Sänger Nicolás Miquea im Gespräch auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Jara wurde zum Symbol des Widerstandes gegen die Diktatur, seine Lieder gesungen und verinnerlicht auf dem ganzen Kontinent – ihm sei ein Buch mit den Songtexten Jaras »wie eine Bibel« geworden, ergänzt Miqueas 20 Jahre älterer argentinischer Kollege Pablo Miró. Jede einzelne der Kugeln, die Jara töteten, seien in seinen Augen »Medaillen«.

Und Jara bleibt gefährlich: Bei sozialen Protesten in Chile sind sein Porträt und seine Musik noch immer allgegenwärtig. Nur weil die Diktatur weg ist, sind es nicht die Ursachen des Elends. Jaras Hymnen über das entwürdigende Leben der Armen, die Notwendigkeit des Kampfes und die Schönheit der Solidarität sind zeitlos, solange es die Zustände sind, von denen sie handeln. Deshalb müssen sie gesungen werden, so im September, wenn mit einem Konzert in Berlin an den Putsch in Chile und die Ermordung Jaras erinnert wird, und natürlich an diesem Sonnabend auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin: Miró spielt neben eigenen zwei der bekanntesten Songs Jaras, das intime »Te recuerdo Amanda« über die Liebe der schönen Amanda, die »mit Regen im Haar« zur Fabrik läuft, um ihren Manuel während seiner Pause auch nur fünf Minuten zu sehen. Er stirbt, weil er in die Berge geht, um für die Freiheit zu kämpfen.

Wie unmöglich wird, was dieses kleine Glück zerstört, beschwört »Plegaria a un labrador« (Gebet an einen Arbeiter), das auch in Mirós Version so erhaben schwebt, aber einen der revolutionärsten Texte Jaras hat: Aufstehen soll er, »der die Flüsse steuert«, seinem Bruder die Hand reichen und reinigen »wie das Feuer den Gewehrlauf meines Gewehres«, denn »heute ist die Zeit, die morgen sein kann«, auf dass endlich Schluss ist mit dem ewigen Elend, dem langsamen Tod in den Fabriken und dem brutalen in den Foltergefängnissen und Stadien. Was sagt man da? Amen! Und »iVenceremos!«, womit Jaras »El alma llena de banderas« (Die Seele voller Fahnen) endet, das Miquea spielt. Sein eigenes »Cuando el imperio habla de paz« (Wenn das Imperium vom Frieden spricht), ganz im Geiste Jaras, aber getragen von Miqueas virtuosem Gitarrenspiel beschließt das Konzert – und endet mit Standing Ovations.