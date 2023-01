Rendite statt Rente

Staff/Remote/REUTERS Geplante Aktienrente: Volatiles Abenteuer für künftige Altersvorsorge

Spätere Generationen werden sich an Hubertus Heil erinnern. Der amtierende Bundesarbeitsminister mit SPD-Parteibuch setzt die Axt an das Rentensystem, das vor mehr als 130 Jahren in Grundzügen von der Arbeiterbewegung erkämpft wurde. Bislang wird die staatliche Altersvorsorge nur durch Beiträge und Steuern finanziert. Doch schon bald sollen Beschäftigte ins Risiko gehen und ihre Absicherung Finanzhaien anvertrauen. »Um langfristig Vorsorge zu treffen, schaffen wir ein Generationenkapital in Form einer Aktienrücklage für die gesetzliche Rentenversicherung«, sagte Heil am Freitag in Berlin. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD, Grüne und FDP darauf geeinigt, dass der Staat eine Anschubfinanzierung von zunächst zehn Milliarden Euro leistet. Das sei »langfristig gut angelegtes Geld, um den Beitrag in den dreißiger Jahren zu stützen«.

Anschubfinanzierung klingt wie Musik in den Ohren von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Ihm schwebt vor, dass die Rentenprivatisierung so richtig ins Rollen kommt. Die von Heil einmalig veranschlagten zehn Milliarden Euro könnten »nur der Beginn« sein, sagte Lindner am Freitag. Er wolle sich mit den Koalitionspartnern darauf verständigen, dass künftig jährlich zehn Milliarden Euro über einen Zeitraum von 15 Jahren lockergemacht werden. Angelegt werden soll das Geld in den bereits bestehenden staatlichen Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (KENFO). Die Aktienrente soll ein langfristiges Konjunkturprogramm für das deutsche Kapital werden. Lindner zufolge sollte gesetzlich vorgeschrieben werden, dass frühestens ab 2037 Erträge aus dem Fonds entnommen werden. Bis dahin fließt das Geld an die Börse. Und über die Erträge sollen Banker, »keinesfalls Politiker«, entscheiden. Hier seien Profis gefragt, so Lindner. Mit den Worten »wir wollen nicht in Pennystocks investieren«, umschrieb er das Förderprogramm für Monopole.

Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, ist »davon überzeugt, dass auf dem Aktienmarkt keine gute Rentenpolitik zu machen ist«, wie sie der Funke-Mediengruppe am Freitag mitteilte. Die Menschen bräuchten für ihre Altersvorsorge Sicherheit. »Dafür ist das umlagefinanzierte System der gesetzlichen Rentenversicherung die beste Option«, sagte sie.

Auch das Wirtschafts- und Sozialforschungsinstitut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hält nicht viel von den Aktienträumen der Regierung. In einer im Februar vergangenen Jahres veröffentlichten Studie warnen die Wissenschaftler vor dem der Aktienrente als Vorbild dienenden »schwedischen Modell«. In der Vergangenheit habe sich bereits gezeigt, in welchem Umfang »Schwankungen der Kapitalmärkte auf die Renten durchschlagen können – mit der Konsequenz nominaler Rentenkürzungen«. Die Wahlmöglichkeiten, die das System eröffne, könnten zudem als »weitere Privatisierung von Verantwortung für die Alterssicherung gesehen werden«. Ein positiver Aspekt des schwedischen Modells wird von der Regierung hingegen unter den Teppich gekehrt: Die Vorbildfunktion Schwedens ist eher an anderer Stelle zu suchen: Dort seien sowohl Beamte wie auch Selbstständige »in das öffentliche System einbezogen«, so die WSI-Studie. Was Schweden aber zeige, sei: »Höhere Arbeitgeberbeiträge sind durchaus möglich und tragbar, und eine echte Grundrente ist machbar.«

Von mehr Gerechtigkeit im Sozialsystem will die SPD jedoch nichts wissen. Im Gegenteil, damit Banken und Versicherungen noch möglichst lange von Beitragszahlern finanziert werden, spricht sich Heil dafür aus, das tatsächliche Renteneintrittsalter von rund 64 Jahren stärker an das gesetzliche anzunähern. Der Anteil der Menschen im Alter zwischen 60 und 64 in Beschäftigung sei von rund 20 Prozent im Jahr 2000 auf heute 61 Prozent gestiegen, gab er heiter am Freitag bekannt. »Wir sind also auf dem richtigen Weg. Wenn wir es schaffen, diese Quote auf 70 Prozent zu bringen, dann wären das 700.000 beschäftigte Fachkräfte und damit Beitragszahler mehr.« Für den Arbeitsminister zählt unter dem Strich nur eins: »Wichtig ist, dass das Geld gut, sicher und langfristig angelegt wird.« Allianz, Blackrock und Co. sagen danke.