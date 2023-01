Sachsen-Anhalt: Vorwürfe gegen Beamte

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt gibt es Vorwürfe gegen vier Beamte des Landeskriminalamts (LKA). Wie das Landesinnenministerium am Sonnabend auf Anfrage mitteilte, wurden gegen sie strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Dabei geht es um Chatnachrichten, in denen der deutsche Faschismus verharmlost wird. Berichte unter anderem des MDR, wonach zwei der Beamten zum Schutz von Ministerpräsident Reiner Haseloff eingesetzt waren, wurden nicht bestätigt.

(AFP/jW)