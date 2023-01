Tschechien: Stichwahl zwischen Babis und Pavel

Prag. Im knappen Rennen um die Präsidentschaft in Tschechien kommt es in etwas weniger als zwei Wochen zu einer Stichwahl: Exregierungschef Andrej Babis trifft in einer weiteren Abstimmungsrunde auf den früheren NATO-General Petr Pavel. Die beiden Kontrahenten lagen im ersten Wahlgang vom Freitag und Sonnabend fast gleichauf. Pavel, der für »Ordnung und Ruhe« warb, erzielte mit 35,4 Prozent der Stimmen ein leicht besseres Ergebnis als Babis. Der Milliardär kam auf 35 Prozent, wie aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hervorging. Für einen Sieg in der ersten Runde hätte einer der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen müssen. (dpa/jW)