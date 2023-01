Es war ein kilometerlanger Strom, der am Sonntag unter roten Fahnen durch Berlin zum Friedhof der Sozialisten zog. Wie jedes Jahr im Januar wurde Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs gedacht. Die beiden Mitbegründer der kommunistischen Partei waren am 15. Januar vor 104 Jahren von faschistoiden Freikorps mit Billigung des sozialdemokratischen Kriegsministers Gustav Noske ermordet worden. Heute unterstützt eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung mit Waffenlieferungen den mit ukrainischem Blut geführten NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland, während sie im eigenen Land eine gigantische Hochrüstung vorantreibt.

Die daran deutlich gewordene Aktualität von Liebknechts und Luxemburgs Einsatz gegen Militarismus und für den Sozialismus mobilisierte mehr Menschen als im Vorjahr. Zwischen 12.000 und 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien es gewesen, ein sehr geschlossener Zug mit viel Jugend und vielen Fahnen, zeigte sich ein Vertreter der Demonstrationsleitung gegenüber jW zufrieden mit dem Verlauf. Die Polizei hielt sich in diesem mit Repressionsmaßnahmen zurück.

»Karl Liebknecht hat es schon gesagt: Der Hauptfeind steht im eigenen Land«, wurde aus einem Block von meist jungen Aktivisten skandiert. Derweil forderte der Vorsitzende der DKP, Patrick Köbele, auf einem Lautsprecherwagen Frieden mit Russland und China sowie ein Ende des Wirtschaftskrieges gegen Moskau, dessen Folgen auch in Deutschland in Form von stark angestiegenen Lebensmittel- und Energiepreisen zu spüren sind. Krieg sei ein Mittel der Herrschenden, um auch der eigenen Bevölkerung neue Lasten aufzubürden, betonte Thomas Winkler, der mit der »Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald« aus Brandenburg zur Demonstration gekommen war, gegenüber jW die Notwendigkeit, die Kämpfe für den Frieden und gegen Verarmung zusammenzuführen.

Neben Bildern von Liebknecht und Luxemburg waren auch zahlreiche Bilder von Lenin zu sehen. »Lenin hat aufgezeigt: Imperialismus bedeutet Krieg«, begründet Süleyman Gürcan, Kovorsitzender der Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa (ATIK), gegenüber jW, warum der russische Revolutionsführer gerade heute ein »Wegweiser für die Linke« sein müsse.

Zahlreiche kommunistische Vereinigungen aus der Türkei und Kurdistan machten wie schon in den vergangenen Jahren mindestens ein Drittel des Demonstrationszuges aus. Insbesondere hier war zu sehen, dass der Tod von Kommunisten im Kampf für ihre Ideale keineswegs eine Sache der fernen Vergangenheit ist. So trugen Jugendliche mit roten Tüchern vor dem Gesicht hinter einem großen Blumengebinde Bilder von Özgür Namoglu und Zeki Gürbüz. Die zwei aus der Türkei stammenden Kommandanten einer an der Seite der Kurden in Nordsyrien kämpfenden kommunistischen Einheit wurden am 3. Januar bei einem Drohnenangriff der türkischen Armee getötet, berichtete eine junge Aktivistin namens Sara. »Sie sind für die gleichen Ziele wie Karl und Rosa gefallen«, ergänzte ihr Genosse.

An der Gedenkstätte der Sozialisten hatten sich bereits ab neun Uhr morgens Tausende mit roten Nelken zum traditionellen stillen Gedenken eingefunden. Auch Spitzen von Fraktion und Partei Die Linke legten Kränze an den Gräbern nieder. Von der Parteibasis sei dort vielfach die Forderung an sie herangetragen worden, dass Die Linke zu einer deutlicher vernehmbaren Stimme gegen Krieg werden müsse, berichtete die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch gegenüber jW.