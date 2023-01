Nachschlag: Enge freie Welt

BR/Ralph Gladitz Erschwerte Kommunikation: Wegen der Coronakrise ist die Filiale in China nur per Videokonferenz zu erreichen

Die Arte-Reportage zum Thema »Europa – wie umgehen mit China« in der Reihe »Re« kommt gleich zur Sache. Einmal mehr geht es gegen Beijing: »Die drakonischen Lockdown­maßnahmen unter Xi Jinping haben der Weltwirtschaft enorm geschadet«, sagt Florian Seidl, Chef des Schraubenherstellers Keller und Kalmbach. Daher habe »das Image Chinas in der ganzen Welt gelitten«. »In der freien Welt natürlich«, wie Seidl später nachschiebt. Großartig wird darüber philosophiert, dass private Firmeneigentümer »moralische« über »politische Interessen« stellten, ja »die Stadt, das Land, die Welt« verbessern wollten. Das gelte es, gegen »Systemkonkurrenz« aus Fernost zu verteidigen. Kein Wort darüber, dass sich das bekanntlich »freieste« von allen Ländern unter dem Geschäftsmann Donald Trump in Sachen Coronatote einsam an die Spitze aller Statistiken setzte, gefolgt von Jair Bolsonaros Brasilien. Sind das die Vorbilder? Die »freie Welt« ist in der Arte-Doku nicht viel größer als die süddeutsche Provinz. (jt)