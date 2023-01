Trauerzug durch Juliaca

Jose Sotomayor/AP/dpa

Hunderte Menschen begleiteten die Särge der von Einsatzkräften erschossenen Demonstranten durch die Straßen der südperuanischen Stadt Juliaca (siehe Bild). Die Gedenkfeier für die 18 Opfer von Polizeigewalt, die während der Proteste gegen die De-facto-Präsidentin Dina Boluarte am 9. und 10. Januar getötet wurden, fand am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Hauptplatz von Juliaca statt. Unter Tränen verlangten die Angehörigen der Opfer Gerechtigkeit für ihre Verwandten. Sie forderten außerdem den Rücktritt von Boluarte und die Schließung des Kongresses. Unter den Opfern sind zwei Jugendliche, die von Kugeln getroffen wurden und ein Arzt, der Verwundete versorgte, wie das Nachrichtenportal Telesur am Donnerstag berichtete. Die Gesamtzahl der von den staatlichen Einsatzkräften seit Beginn der Proteste gegen die Absetzung des gewählten Präsidenten Pedro Castillo im vergangenen Dezember Getöteten ist auf 47 gestiegen. (jW)