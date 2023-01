Handwerk und Haltung

Christian-Ditsch.de Die Leserschaft für Kunst begeistern: Fritz Wengler (geb. am 7.3.1934 in Berlin, gest. am 2.1.2023 ebenda) in seiner Wohnung auf der Fischerinsel

Anfang Oktober vergangenen Jahres, Ellen Brombacher stellte ihr Buch über ihre deutsch-jüdische Familie vor, erhob sich jemand im Saal, den ich eigentlich hätte erkennen müssen, weil er mich ein Leben lang begleitet hatte. Sein Sohn und ich waren damals, 1973/74, Volontäre bei der Jungen Welt und Freunde. Sein Vater hatte uns sein Gartenhäuschen in Biesdorf überlassen; ich erinnere mich der sommerlich blühenden und duftenden Gärten, wenn wir am Morgen zum Bus eilten, um in die Redaktion zu kommen oder nach Leipzig zum Studium. Oft verkatert, meist verspätet.

Fritz Wengler ging, als ich kam. Er wechselte von der JW zur Berliner Zeitung und war dort ebenfalls stellvertretender Chefredakteur, ehe er das Blatt 1993 verließ – »aus der Zeitung herausgewaschen«, wie später ein damals junger Kollege schrieb, der sich durch Wenglers Eingriff in seinen Beitrag über den 7. Oktober ’89 nachhaltig verletzt und hintergangen fühlte. Wengler stand, anders als er, auf der Brücke, auf der Barrikade, denn der eigentliche Chefredakteur hatte es, nicht zum ersten Male, am Herzen. Kein Wunder in jener Zeit.

Wengler arbeitete im Pressehaus am Alexanderplatz zwar einige Etagen unter uns, aber stand haushoch über den meisten dort. Wir Eleven blickten zu ihm auf. Ein stiller, zurückhaltender, nahezu introvertierter Mensch, denkbar untauglich für dieses lärmende Gewerbe (was auch erklärt, weshalb er in den Memoiren ehemaliger Kollegen, die ich später verlegen sollte, namentlich nie vorkam). Fritz Wengler besaß nicht nur eine Überzeugung, sondern auch Charakter. Und Können. Ein, zwei Striche: Und schon bekam ein kruder Text, den wir als Volontäre ihm vorlegten, eine Linie. Man müsse Menschen, über die man schreibe, mit Zuwendung und Verständnis begegnen – nicht mit Argwohn und kritischer Distanz aus Prinzip. Sucht nicht nach einem Haar in der Suppe, sondern schreibt über die Suppe … Wir lernten bei ihm Handwerk und Haltung.

Wie war er so geworden? Der Vater kehrte nicht aus dem Krieg heim, die Mutter, eine Berliner Proletarierin, brachte Fritz sowie Wolfgang und Klaus, die jüngeren Zwillinge, allein hoch. Sie meldete sich als Neulehrerin und blieb bis zur Rente eine beliebte und geschätzte Pädagogin. Vielleicht hatte er’s von der Mutter, dieses Ruhige, Respektvolle, Verlässliche? Das prädestinierte ihn gewiss auch zum Parteisoldaten. Oder Kommandeur. Marx war als Chefredakteur ein Diktator, hatte er mal schmunzelnd geäußert. Muss man auch sein, wenn das Blatt eine Linie haben und Kurs halten soll. Versuch das mal heute in einer Versammlung von Individualisten …

Doch borniert war Wengler nie, und mit Individualisten, Künstlern zumal, pflegte er guten Umgang. So gingen Idee und Konzept der 1971 gestarteten und bis 1985 fortgeführten JW-Grafik­edition – Motto »erschwingliche Originalkunst für alle« – maßgeblich auf ihn und seine Initiative zurück. Fast 200 Arbeiten teils weltberühmter Künstler von Willi Sitte bis Charles White wurden in limitierten Auflagen und für geringes Geld unters staunende Volk gebracht (eine Auswahl wird am kommenden Wochenende auf der Rosa­-Luxemburg-Konferenz in Berlin zu sehen sein). Der Zeitung bis zuletzt eng verbunden, wirkte er 2019 am Neustart der jW-Kunstedition als Inspirator und Kritiker mit, vermachte dem Verlag 8. Mai einen Teil seiner Schätze für die hauseigene Kunstsammlung.

Fritz Wengler kehrte vor zehn, fünfzehn Jahren zu seinen journalistischen Wurzeln zurück, als er sich der Kommunistischen Plattform in der Partei Die Linke anschloss und an den Mitteilungen mitzuarbeiten begann. Seine letzte Arbeit war die Zusammenfassung der Diskussion auf der Bundeskonferenz Ende November. Sie erscheint in der Januarausgabe. Vielleicht war er auch deshalb zur Buchpremiere von Ellen Brombacher erschienen. Er stand also auf und fragte: Warum so spät? Hätte das Buch nicht schon früher kommen können? Ach, antwortete ich flapsig, ohne dass ich ihn erkannte, die Welt wäre nicht besser, wenn Ellens Erinnerungen vor zehn Jahren erschienen wären. Erst später begriff ich, dass er vielleicht ganz einfach an seine verstorbene Frau, die er viele Jahre mit Hingabe gepflegt hatte, und an all die Weggefährten gedacht hatte, die inzwischen von uns gegangen waren und das Buch nicht mehr hatten lesen können.

Am zweiten Tag des neuen Jahres stürzte der 88jährige in seiner Wohnung auf der Berliner Fischerinsel. Ein tödlicher Sturz.