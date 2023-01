»Radikalisierung keine Gefahr, sondern Notwendigkeit«

Roberto Pfeil/dpa Protest gegen RWE und »schwarz-grüne« Landesregierung (Keyenberg, 12.1.2023)

Die »Interventionistische Linke« mobilisierte am Donnerstag zur Teilnahme an der Großdemonstration »Auf nach Lützerath!« am 14. Januar in Keyenberg und teilte dazu mit:

»Die gesamte Klimabewegung wird Entschlossenheit und Einigkeit gegen die gewaltsame Räumung der Besetzung in Lützrath zeigen. Die Kohle muss im Boden bleiben, und das Dorf darf nicht den Profitinteressen von RWE geopfert werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Demonstration die politische und praktische Einheit mit den Besetzer*innen in Lützerath herstellt«, sagt Christoph Kleine, Aktivist der »Interventionistischen Linken« (IL). Nachdrücklich weist die IL alle Versuche zurück, die Räumung von Lützerath als demokratische Entscheidung darzustellen und die Klimabewegung an der Frage von Legalität und Militanz zu spalten. »Gewalt ist ein fossiler Kapitalismus, der Todesopfer vom Ahrtal bis zu den Überschwemmungen in Pakistan fordert. Gewalt sind die riesigen Wunden, die RWE in die Landschaft schlägt, um unsere Zukunft buchstäblich zu verheizen. Gewalt ist ein martialischer Polizeieinsatz, der mit Knüppeln, Pfefferspray und Schmerzgriffen gegen die Klimabewegung vorgeht. Massenhafter Ungehorsam hiergegen ist gerechtfertigt«, so Kleine weiter.

Nachdrücklich weist die »Interventionistische Linke« den propagandistischen Missbrauch der Begriffe Kompromiss und Demokratie zurück. »Der Deal zwischen ›schwarz-grüner‹ Landesregierung und RWE ist illegitim, denn das Klima schließt keine Kompromisse. Die Zerstörung einer lebenswerten Zukunft kann niemals eine demokratische Entscheidung sein. Die Kohlekonzerne und ihre politischen Sachwalter von ›grün‹ bis ›schwarz‹ verschließen die Augen vor der Realität der Klimakatastrophe. Die Radikalisierung der Klimabewegung und die Intensivierung von Aktionen ist daher keine Gefahr, sondern eine politische Notwendigkeit«, so Kleine abschließend.

https://www.alle-doerfer-bleiben.de/demo/

Die Linke Tempelhof-Schöneberg veranstaltet am 19. Januar um 17 Uhr in der Berliner Crellestraße eine Kundgebung, u. a. mit Sahra Wagenknecht und den Direktkandidatinnen Friederike Benda und Elisabeth Wissel. Dazu erklärte der Bezirksverband am Donnerstag:

(…) Für viele Berliner Familien ist die Energiekrise deprimierender Alltag: Sie leiden unter der Inflation. Sie frieren in ihren Wohnungen oder bringen sich mit Heizkissen und Heizstrahlern in Gefahr. Sie sehen kleine Betriebe und Läden in ihrer Nachbarschaft sterben und Arbeitsplätze abwandern. Sie sehnen sich nach Frieden und wollen nicht, dass ihr bescheidener, hart erarbeiteter Wohlstand aufs Spiel gesetzt wird.

Wir verlangen von der Bundesregierung Friedensinitiativen und Energiesicherheit, nicht Durchhalteparolen und Sparappelle.

– Diplomatische Initiativen für einen Waffenstillstand und Verhandlungen!

– Schluss mit den Wirtschaftssanktionen, die sich vor allem gegen die Bevölkerung richten!

– Sichere und bezahlbare Energie für private Haushalte und Unternehmen!

– Krisengewinne der Rüstungs- und Energiekonzerne besteuern, Gering- und Normalverdiener deutlich entlasten! (…)