Japan und USA bedrohen Indopazifik

Issei Kato/REUTERS Militärische Neujahrsübung Japans, der USA, Großbritanniens und Australiens auf dem Übungsplatz Narashino in Funabashi, östlich von Tokio (8.1.2023)

Japan und die USA intensivieren ihre militärische Zusammenarbeit und dehnen sie auf den Weltraum aus. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die die Außen- und Verteidigungsminister beider Staaten am Mittwoch (Ortszeit) in Washington unterzeichnet haben. Unter anderem wollen die USA auf Okinawa durch Truppenumgruppierung ein Maritime Littoral Regiment aufstellen, das mit Drohnen und Raketen ausgerüstet ist und als deutlich beweglicher und schlagkräftiger gilt als die bisherigen dort stationierten Einheiten. Darüber hinaus können Angriffe auf Satelliten beider Länder nun unter Umständen die militärische Beistandspflicht auslösen. Heute will Japans Ministerpräsident Fumio Kishida außerdem bei einem Besuch der US-Weltraumbehörde NASA ein neues Abkommen zur Kooperation im All unterzeichnen.

Nicht zuletzt werden Kishida und US-Präsident Joseph Biden am Freitag eine Aktualisierung der bilateralen Richtlinien zur Militärkooperation diskutieren; die aktuellste Fassung stammt aus dem Jahr 2015. Zum Hintergrund heißt es in der am Mittwoch vorgelegten Gemeinsamen Erklärung, man müsse gemeinsam dagegen vorgehen, dass China »die internationale Ordnung zu seinem Nutzen umformen« wolle. Die sogenannte internationale Ordnung stellt bisher sicher, dass der Westen die globale Dominanz und den Reichtum der Welt für sich beanspruchen kann. Die Volksrepublik, heißt es weiter in der Erklärung, stelle für Japan und die USA »die größte strategische Herausforderung in der Indopazifikregion und darüber hinaus« dar.

Bereits am Mittwoch hatte Kishida bei einem Besuch in London gemeinsam mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak ein Abkommen zur Militärkooperation unterzeichnet, das die Entsendung von Truppen in das jeweils andere Land gestattet und die Ausweitung gemeinsamer Manöver vorsieht. Es ist Tokios erstes derartiges Abkommen mit einem europäischen Staat. Japan hat sich vor kurzem der gemeinsamen britisch-italienischen Entwicklung eines Kampfjets angeschlossen. Dieser (»Tempest«) entspricht im wesentlichen dem deutsch-französisch-spanischen FCAS.