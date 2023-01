Anja Kindler/ZDF/Spiegel TV/ Bedrohtes Idyll: »Hawaiis versteckte Paradiese«

Vielfraß – Räuber des Nordes

Nein, es geht nicht um den bei Ihnen einkasernierten Teenager auf der Spitze seines Wachstumsbedürfnisses. Der Vielfraß hier ist der in der Natur, genauer: der russisch-finnischen, vorkommende. Er heißt auch Bärenmarder, um ihn von anderen Vielfraßen, wie besagtem Pubertier, zu unterscheiden. Der Bärenmarder wird auch nicht so schnell mufflig; dabei hilft sein wasserdichtes und schneefestes Fell. A 2021.

Arte, 17.05 Uhr

Hawaiis versteckte Paradiese

»Ick brauch keen Hawaii / Denn det jefällt mir hier / Ick bleib in Berlin / Berlin ist mein Revier«, ­konstatierten 2007 die beiden hauptstädtischen Rapper Icke & Er. Die ruhigeren ­Flecken des pazifischen ­Archipels sind nicht böse drum, wenn ­dieser oder jener Besucher ausbleibt. Sie haben schon genug am Hut. ­Albatrosse etwa brüten am Boden und haben mittlerweile Stress wegen eingeschleppter Raubtiere. D 2022.

Arte, 20.15 Uhr

Scobel – Perfekter Sex

Ohne Sex wäre das Leben und jeder Roman von Michel Houellebecq nur höchstens die Hälfte. Aber wie geht Sex richtig? Soll ich so tun? Oder lieber so? Eine Sexualtherapeutin, eine Soziologin und ein Experte für Männergesundheit diskutieren übers Knattern. D 2023.

3sat, 21 Uhr

Übernehmen jetzt die Maschinen?

»Braucht’s nicht!« sagen jene dazu, die in letzter Zeit einen Drucker bedienen oder mit einer Maschine am Telefon über einen Behördentermin verhandeln mussten. Sarah Plass trifft Experten, die forschen und die bereits mit künstlicher Intelligenz arbeiten. D 2022.

HR, 21 Uhr

Panorama: Das Klima und die Reichen

Man soll sich Gutes nicht madig reden lassen. Klassenhass zum Beispiel. Denn Fakt ist: Am Ramponieren des Klimas sind nicht alle gleich schuldig. Und es müssen nicht alle gleich dafür büßen: Denn wer hat schon von den vielen Unternehmern gehört, die dieser Tage bibbern, weil sie die Heizkosten nicht mehr zahlen können? D 2023.

Das Erste, 21.45 Uhr

Ring

1998 kam mit »Ringu« das japanische Original. Hollywood baute vier Jahre später Naomi Watts in den Film, in dem ein ertrunkenes Mädchen aus einem Film in die Welt krabbelt und den Teppich versaut. Wahrscheinlich kulturelle Aneignung, jedenfalls ziemlich gruselig. J/USA 2002.

ZDF Neo, 22 Uhr

Ohjaaa! – Sex lieben

Wer grundsätzlich gern bei Theoretiker einkauft, kann hier den Fernsehabend übers Kopulieren ausklingen lassen, ohne selbst körperlich aktiv zu werden. Der Clou: Eine Sexspielzeugproduzentin verrät, wie man die Geräte händelt, die verfügbar sind, wenn die sonstigen Partnerinnen und Partner, statt fickrig nach Lümmeltüten zu kramen, reglos vor der Glotze bei Chipstüten lümmeln. D 2021.

WDR, 22.45 Uhr