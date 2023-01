Nachschlag: Wie denken?

Dirk Shadd/ZUMA Wire/imago Nichts wischt die geistige Tafel wie ein kleines Steinchen Crack

Der Lehrer schreibt mit Kreide an die Tafel: »What is history?« Ja, was ist das, »Geschichte«? Konflikt, sagt der Lehrer, Konflikt rivalisierender gesellschaftlicher Kräfte. Zweifelsohne geht es um Didaxe: Wie geht das – Denken? Wie und von wem wird es einem beigebracht? Interessant ist da nicht nur die Beiläufigkeit der Vermittlung politischer und philosophischer Fragestellungen im Schulalltag, sondern die Umkehrung der Stereotype. Der Lehrer ist nicht der engagierte Linksintellektuelle aus der weißen Mittelklasse, den das Leben zufällig in die nur dürftig bezahlte Position des Highschoollehrers in Brooklyn gespült hat, um arme schwarze Kinder zu retten. Es ist der Lehrer, der gerettet werden muss. Die Kids halten ihn aufrecht, sagt er wiederholt. Schließlich hat der Lehrer gefährliche Hobbys: selbstzerstörerische Partys, tägliches Crackrauchen. Seine hoffnungslose Egoscheiße (Bildung) macht ihn über kurz oder lang fertig. Immerhin greift ihm die pragmatische »schwarze« Streetsmartness rettend unter die Arme. (aha)