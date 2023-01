ZUMA Press/imago/Montage jW

Ab- und Aufrüstung

Zu jW vom 7./8.1.: »Krieg auch zu Weihnachten«

Statt auf eine friedliche Lösung zu setzen, liefert Deutschland mehr sowie modernere Waffen an die Ukraine. Es erhöht damit die allgemeine Kriegsgefahr. Allein die elf Atommächte verfügen über 13.400 nukleare Sprengköpfe, ausreichend, um 150mal die Existenz der Menschheit zu beenden. Mit der Entscheidung, 35 Kampfflugzeuge vom Typ »F-35« von den USA zu kaufen, hält die Bundesregierung an ihrer Politik atomarer Teilhabe fest. Die in Büchel stationierten US-amerikanischen Atombomben machen Deutschland zum Ziel russischer Raketen. Die Regierung sollte den Appell der Göttinger Atomforscher von 1957 berücksichtigen, der sich gegen die Pläne Adenauers, die Bundeswehr atomar auszurüsten, richtete. Die atomare Teilhabe Deutschlands verstößt gegen den Atomwaffensperrvertrag, den Deutschland 1976 unterschrieb. Am 26. März 2010 beschloss der Bundestag, parteiübergreifend, dass die Regierung von den USA den Abzug ihrer Atomwaffen aus Büchel fordern soll. Der Bundestag fasste leider nur einen »schlichten«, keinen »echten« Beschluss. Der »schlichte« ist rechtlich nicht verbindlich. Dass die Ampelkoalition auf dem Papier für nukleare Abrüstung und Atomwaffenfreiheit ist, in der Praxis aber moderne Atombomber für modernisierte US-Atombomben kauft, ist wohl schizophren. (…).

Wilfried Schubert, Güstrow

Regime-Change

Zu jW vom 7./8.1.: »Russischer Salat«

Schon am 25. Februar 2014 durfte eine ­Lilija Schewzowa vom »Carnegie Endowment for International Peace« ganz eindeutig und gar nicht »for Peace« in der Süddeutschen Zeitung (SZ) den »Regime-Change« in Russland verlangen, nachdem ein solcher mit Milliarden US-Dollar und EU- wie NATO-Druck in Kiew gelungen war. »Man müsste im Auge behalten, dass ähnliche Umwälzungen auch in anderen Ländern möglich sind. Für den Kreml ist es eine Existenzfrage. Denn jede Revolution in einem ›Brudervolk‹ kann in der russischen Gesellschaft den Wunsch wecken, diesem Beispiel zu folgen.« Es heißt: Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Das hätten die Medienmacher von der laut Eigendarstellung »bedeutendsten überregionalen Tageszeitung« wohl gern, dass wir alle vergessen, was gestern oder vorgestern gesagt und geschrieben wurde. Also dann noch ein Beispiel: In der SZ vom 9. Juli 2016 war zu lesen: »Für einen Angriff sind 4.000 Mann zu wenig.« Auf derselben Seite wurde der stellvertretende US-Verteidigungsminister James Townsend zitiert, der einen US-amerikanischen »militärischen Wiederaufbau in Europa« ankündigt: »Abschreckung aber sei ›nur wirksam, wenn man auch tatsächlich in der Lage ist, einen Feind zu besiegen‹.« Die Absicht, einen Krieg gegen Russland »siegreich« zu führen – die ist schon lange erkennbar.

Ulrich Sander, Dortmund

Eskalation

Zu jW vom 6.1.: »BRD liefert Panzer an Ukraine«

»Die Bundesregierung nahm die Ankündigung ›zur Kenntnis‹.« Welche? Die von Präsident ­Putin von einem Weihnachtswaffenstillstand oder die (zu erwartende) der Ukraine, die nicht nur fröhlich weiterschießt, sondern ihre Angriffe und Überfälle verstärken wird, was den Russen sicher klar ist. Klar ist vor allem auch, dass von seiten der Ukraine keinerlei Deeskalation gewünscht wird, der Krieg soll weitergehen und eskalieren. Und die »wertewestlichen« Kriegstreiber, besonders in Deutschland, (…) schieben kräftig nach. Die Rüstungsindustrie jubelt weltweit, und die USA freuen sich über die suizidale Begeisterung der EU über einen Krieg gegen Russland. Quo vadis, Welt?

Heinz Kreuzhuber, München

Mord

Zu jW vom 6.1.: »USA: Polizei tötet mehr als drei Menschen pro Tag«

In den USA werden also in jedem Jahr über tausend Menschen von Polizisten »rechtmäßig« hingerichtet. Welch glänzendes Beispiel für die »Achtung der Menschenrechte« in der »größten Demokratie der Welt«. Wie groß war doch die Empörung (…) aus den USA bei jedem Schusswaffeneinsatz an der Grenze zwischen der DDR und der BRD (…). So etwas sei nicht hinnehmbar, tönte es damals lautstark aus Richtung Westen. Heute wird diese Position durch das Knallen der Pistolen in »Gottes eigenem Land« einfach »weggeblasen«.

Joachim Seider, Berlin

Elektrifizierung

Zu jW vom 24.–26.12.: »Irgendwie, irgendwo, irgendwann«

(…) Die Ölkrise 1973 führte eher zu einem gesellschaftlichen Umdenken zugunsten der Bahn, wie es heute nicht nur die Gaspreiskrise, sondern sehr viel dauerhafter und umfassender die Klimakrise bewirken müsste. Von allen Verkehrsträgern eignet sich die Schiene am besten für Elektrifizierung, mithin für grünen Strom, aber selbst schon als Verbrennerbahn hat sie spezifische Energieverbrauchswerte deutlich unter dem Straßen- und überdeutlich unter dem indiskutablen Luftverkehr.

Wer aber mit Steinen wirft wie Thomas Bareiß (CDU) und Volker Wissing (FDP), sollte dabei nicht im Glashaus sitzen. »Schwerwiegende Folgen für den Wirtschaftsstandort« (Bareiß) hatte offenbar die Bahn-»Reform« von 1993/94, die maßgeblich von CDU/CSU und FDP vorangetrieben wurde (…). Dass die »oppositionelle« SPD unter Rudolf Scharping 1993 ohne Not zustimmte, war allerdings schwach: Dafür gab es gerade mal einen DB-Vorstandsposten für Klaus Daubertshäuser, seit dessen Ableben aber langfristig überhaupt nichts. Wäre das kein Motiv für die SPD, ernsthaft an der Rückabwicklung der »Reform« zu arbeiten?

»So, wie es ist, kann es nicht bleiben«, sagte Wissing. Richtig: Die ÖPNV-Mittel des Bundes für die Länder sind drastisch zu erhöhen, was übrigens 2021 alle 16 Länder (!) und damit auch alle demokratischen (!) Parlamentsparteien forderten. Das ginge natürlich leichter ohne »Zeitenwende« und seltsame Militär-»­Sondervermögen« – und/oder mit ebensolchen für verkehrsökologische Zwecke. Strecken sind zu elektrifizieren (…).

Bernhard May, Solingen