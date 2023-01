Klinikinsolvenz: Verdi kritisiert Profitstreben in der Pflege

Christophe Gateau/dpa

Anlässlich der Insolvenz des Unternehmens Curata, das bundesweit 40 Pflegeheime und psychiatrische Einrichtungen betreibt, übt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) Kritik an der Profitorientierung in der Pflege. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch heißt es:

»Gestern noch wurde geklatscht, heute haben 3.000 Beschäftigte eine unsichere Zukunft, das ist skandalös. Außerdem wissen 4.000 pflegebedürftige Menschen nicht, wie es mit ihrem Zuhause weitergeht«, kritisiert Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. In der Pandemie hätten die Pflegekassen Einrichtungen mit hohen Summen unterstützt. »Es muss geklärt werden, was mit diesem Versichertengeld bei dem kommerziellen Unternehmen Curata geschehen ist«, so Bühler. »Nicht zum ersten Mal zeigt sich: Die Orientierung auf den größtmöglichen Gewinn und eine gute Gesundheitsversorgung passen nicht zusammen.«

Es könne nicht angehen, dass ein kommerzieller Träger aus wirtschaftlichen Gründen entscheidet, Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner und Beschäftigte auf die Straße zu setzen, so Bühler weiter. »Versorgungsverträge sollten nur noch mit gemeinnützigen beziehungsweise kommunalen Pflegeeinrichtungen geschlossen werden.« Unmittelbar müssten die betroffenen Kommunen dafür sorgen, dass alle Pflegeheim- und Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Zum Auftakt ihres Wahlkampfs lädt die Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« am Samstag, dem 14. Januar, ab 12 Uhr zu einer Kundgebung am Gesundbrunnen-Center ein:

Die Initiative ruft anlässlich der Wiederholungswahl zur Abwahl aller Politiker*innen auf, die sich zu Handlangern der Immobilienlobby machen und die Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids seit einem Jahr blockieren. Bei der Kundgebung machen Mieter*innen durch Redebeiträge, Musik und Spektakel deutlich: Nur wer enteignen will, kann auch regieren!

Zudem werden Flyer an Mieter*innen etwa in Häusern des Enteignungskandidaten Vonovia verteilt. So will die Initiative möglichst viele Menschen über die Wiederholungswahl am 12. Februar informieren und zur Abwahl von Giffey, Geisel und allen Enteignungsgegner*innen aufrufen.

Die Zeitungen der VRM-Gruppe mit Sitz in Mainz berichteten am Mittwoch, dass Klaus-Peter Kaschke, einst Sprecher der rechten Kleinstpartei DSU, seit geraumer Zeit Pressesprecher der hessischen AfD-Landtagsfraktion ist. Dazu erklärt Torsten Felstehausen, Parlamentarischer Geschäftsführer und innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag:

Robert Lambrou, der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, kann es sich schenken, weiterhin ein bürgerliches Mäntelchen über die hessische AfD-Fraktion zu werfen. Sein Versuch, die AfD in Hessen als gemäßigte, konservative Truppe hinzustellen, beißt sich mit der Realität. Und die Realität ist, dass die Fraktion einen Rassisten und üblen Hetzer zum Pressesprecher im Landtag gemacht hat. Das verwundert allerdings auch nicht weiter: Denn nicht nur die als besonders radikal geltende Thüringer AfD-Fraktion, auch die AfD im Hessischen Landtag hält mit ihrer Verachtung gegenüber demokratischen Errungenschaften und Werten nicht hinter dem Berg.

Die AfD ist allerorten ein Sammelbecken für Feinde der Demokratie, für völkische Nationalisten, Rassisten und Neonazis. Sie ist mitverantwortlich für eine Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas und eine Gefahr für alle Menschen, die nicht in ihr krudes Weltbild passen. Insofern passt die Personalie Klaus-Peter Kaschke ins Bild.