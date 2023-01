Uganda: Ebolaepidemie für beendet erklärt

Kampala. Das ugandische Gesundheitsministerium hat am Mittwoch das Ende des Ebolaausbruchs verkündet. In knapp vier Monaten starben 55 Menschen durch die Infektion. »Wir haben mit Erfolg die Ebolaepidemie in Uganda unter Kontrolle gebracht«, sagte Gesundheitsministerin Jane Ruth Aceng bei einer Zeremonie in Mubende, wo das Epizentrum der Epidemie lag. Auch die WHO bestätigte ihr Ende. (AFP/jW)