Äthiopien: Separatisten geben Waffen ab

Addis Abeba. In Äthiopien haben die Separatisten der »Volksbefreiungsfront von Tigray« (TPLF) nach eigenen Angaben mit der Übergabe ihrer schweren Waffen begonnen. Damit seien sie einem Teil ihrer Verpflichtungen zur Umsetzung des Anfang November geschlossenen Friedensvertrags nachgekommen, erklärte TPLF-Sprecher Getachew Reda am Mittwoch per Twitter. Am Abend wurde Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu einem zweitägigen Besuch in der äthiopischen Hauptstadt erwartet. Gemeinsam mit der französischen Außenministerin Catherine Colonna will sie unter anderem Gespräche mit der Regierung und Vertretern der Afrikanischen Union, deren Sitz sich in Addis Abeba befindet, führen. (AFP/jW)