NATO und EU gründen Arbeitsgruppe

Brüssel. Zum »Schutz« kritischer Infrastruktur wie der Energieversorgung richten die Europäische Union und die NATO eine gemeinsame Arbeitsgruppe ein. Das kündigten NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel an. Zunächst solle sich die Arbeitsgruppe mit den Feldern Verkehr, Energie, Digitales und Weltraum beschäftigen. Stoltenberg betonte: »Wir wollen gemeinsam überlegen, wie wir unsere kritischen Infrastrukturen, Technologien und Lieferketten widerstandsfähiger gegen potentielle Bedrohungen machen und Maßnahmen ergreifen können, um potentielle Schwachstellen zu entschärfen.« (dpa/jW)