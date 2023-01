Ärztepräsidentin in Türkei zu Haft verurteilt

Istanbul. Ein Gericht in der Türkei hat am Mittwoch die Vorsitzende des türkischen Ärzteverbandes, Sebnem Korur Fincanci, wegen der angeblichen Verbreitung »terroristischer Propaganda« zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Gericht verurteilte die Medizinerin zu zwei Jahren, acht Monaten und 15 Tagen Gefängnis, wie türkische Medien berichteten. Nach Abzug der Untersuchungshaft wurde die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Fincanci war am 27. Oktober verhaftet worden, weil sie öffentlich eine Untersuchung des Einsatzes chemischer Waffen durch die türkische Armee gegen kurdische Kämpfer in der Autonomen Region im Nordirak gefordert hatte. (AFP/jW)