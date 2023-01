US-Geheimdokumente: Biden nach Fund überrascht

Mexiko-Stadt. US-Präsident Joseph Biden bemüht sich angesichts des Fundes geheimer Dokumente in seinem ehemaligen Privatbüro um Schadensbegrenzung. Er sei »überrascht« gewesen, dass die Dokumente überhaupt in das Büro gebracht worden seien, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) am Rande eines Besuches in Mexiko-Stadt. Gleichzeitig versprach er »volle Kooperation« bei den Ermittlungen. Er wisse nicht, was in den Unterlagen stehe, erklärte Biden weiter. Der Fund von geheimen Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama war am Montag öffentlich geworden. Bei den Unterlagen handelt es sich Berichten zufolge um mindestens zehn geheime Dokumente, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Darunter sind laut CNN etwa Geheimdienstpapiere zu anderen Ländern wie der Ukraine, dem Iran oder Großbritannien. (dpa/jW)