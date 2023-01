© rbb/ThurnFilm Patricia Lesage aus Frankreich arbeitet, seit sie denken kann, trotzdem droht ihr Altersarmut: »Arm trotz Arbeit«

MDR um 4

Wie funktioniert das neue Bürgergeld?

Ja, es ist eine Frechheit, das überhaupt Reform zu nennen und die Namensänderung ist ziemlich dumm-dusselig. Aber mit dem Bürgergeld, das seit 1. Januar Hartz IV beerbt, kommen nun doch minimale Veränderungen auf die Bezieherinnen und Bezieher zu. Welche? MDR klärt auf.

MDR, 17.00 Uhr

Kenia – Dem Regen hinterher

Erde und Staub

Kenias zahlreiche Naturschutzgebiete kann man aktuell nicht vor der Dürre schützen, die der Region seit 20 Jahren viele Wasserquellen genommen hat. Um so härter ist der Kampf um die verbliebenen Oasen. Die Dokumentation folgt drei matriarchal organisierten Herden und ihrer natürlichen Konkurrenz: Elefanten, Wildhunden und Geparden. GB 2022.

Arte, 18.35 Uhr

Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht

Zur Mittelschicht zählen sich gern auch einige, die in der Klassengesellschaft weiter unten stationiert sind. Es klingt einfach angenehmer, wie wenn man sagt, man müsse sich beruflich umorientieren, statt darauf hinzuweisen, dass die Riesenklitsche der Gewinnmaximierung halber einem und hundert anderen gekündigt hat. Immerhin ist es nicht nur eine Aufwertung des eigenen Selbstwertgefühls; der Begriff der sogenannten Mittelschicht ist auch so schwammig gehalten, dass da grundsätzlich viele reinzustopfen gehen. Aber ob das nun soziales Kapital mit sich bringt, sich dort zu verorten oder nicht – die Krise des Kapitalismus zeigt, dass die Mittelschicht nicht vor Armut und Elend geschützt ist. BRD 2022.

Arte, 20.15 Uhr

Zerrissen bleibst du immer

Gastarbeiter zwischen Heimat und Zuhause

Eine Sizilianerin verlässt die Bundesrepublik und kehrt nach einem halben Jahrhundert auf die Insel zurück, die sie im Alter von zwölf mit ihrer Familie verlassen hat. Von 14 Millionen Gastarbeitern, die im Rahmen des deutschen Anwerbeabkommens zwischen 1955 und 1970 in die BRD kamen, sind circa elf Millionen wieder zurückgekehrt. BRD 2022.

ZDF, 22.15 Uhr

Makro: Liebe auf den ersten Klick

Milliardenmarkt Onlinedating

Das Onlinedating zählt zu den lukra­tivsten Geschäftsmodellen des ­E-Commerce. Der Markt dafür ist hart umkämpft, mehr als 1.500 Kennenlernwebseiten und Apps werben um Nutzerinnen und Nutzer.

3sat, 22.25 Uhr

Amerika in Aufruhr

Von Charlottesville zum Sturm aufs Kapitol

Der Dokumentarfilm untersucht, wie neonazistische Gruppen durch den ehemaligen Präsidenten Trump zu Gewalt ermutigt wurden. Am 6. Januar 2021 stürmten Trump-Anhänger das US-Kapitol in Washington. Pro Publica-Reporter Adam Clay Thompson schaut bis in das Jahr 2017 und auf die damaligen Ereignisse in Charlottes­ville zurück, als die Demonstrantin Heather Heyer einem wildgewordenen Redneck zum Opfer fiel. USA 2021.

Arte, 23.35 Uhr