Nachschlag: Tatort vs. NFL

MDR/MadeFor/Hardy Spitz/ARD Dresden statt Miami: Die Schauspielerinnen Cornelia Gröschel (l.) und Karin Hanczewski spielen Kommissarinnen, kein Football

Wer keinen Fernseher mit Kabel hat, kann bei Pro sieben nicht das NFL-Spiel gucken. Schade. Dann eben doch typisch deutsch den Tatort. Diesmal wieder aus dem schönen Dresden. Mutter Teichmann wird erschlagen aufgefunden, die Tochter ist entsetzt, der Enkelin erzählt man besser nichts. Der psychisch kranke Juri soll’s gewesen sein, dummerweise versteckt der sich aber. So nimmt die Krimihandlung ihren Lauf, und gespart wird an nichts: Tiertötung, Kindesentführung, noch mehr brutale Ermordungen und ein böser Zwilling – alles inklusive. Das Fazit fällt also wie immer aus: schauspielerisch gut, Drehbuch na ja. Um 21.50 Uhr dann aber der richtige Schreck: Auf ran.de gibt’s eine Konferenzschaltung der parallel laufenden Footballspiele Patriots (New England) vs. Bills (Buffalo), Jets (New York) vs. Dolphins (Miami) und Rams (Los Angeles) vs. Seahawks (Seattle). Da schmeißen sich muskelbepackte Kerls wild übereinander, herrlich! (ahe)